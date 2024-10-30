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ПолітикаУкраїна

Зеленський: Треба визнати, що Росія перемогла в Грузії

Дмитро Шварц
30 жовтня 2024 р.

Проросійська політика перемогла на грузинських парламентських виборах, заявив президент України Володимир Зеленський та попередив, що РФ намагається зробити те саме в Молдові.

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Мітинг грузинської опозиції у Тбілісі, 28 жовтня 2024 року
Акція протесту проти результатів виборів у ТбілісіФото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

На парламентських виборах у Грузії перемогла Росія, заявив у середу, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

"Треба визнати, що на сьогодні у Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір - дружба з Росією, їхній вибір - не йти в ЄС. Вони змінили позицію", - сказав Зеленський під час спілкування з представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Зеленський: Росія йде в тому ж напрямку в Молдові

На переконання Зеленського, у Молдові Росія "йде у тому ж напрямку".

"Вони хочуть зробити те саме, і зроблять це, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо західні країни не припинять цю риторику, то втратять Молдову за рік-два", - попередив він.

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