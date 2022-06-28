Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: щонайменше 18 загиблих

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 28 червня (час київський).

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Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна з жінок померла у Краматорській медустанові, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку виявили у Лисичанську вже без ознак життя", - написав Гайдай у Telegram вранці у вівторок. Він зазначив, що російські війська штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Наразі тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цього боку та заволодіти транспортним сполученням із Донбасом. Тим часом російська армія продовжує знищувати місто - цілеспрямовано обстріляно три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську, зруйновано два мости, автомобільний тунель, який сполучав дві окремі частини міста. "Йде тотальне знищення мешканців Луганщини росіянами", - наголосив глава ОВА. Раніше повідомлялося, що вісім людей загинуло і понад 20 поранених в результаті обстрілу цивільних осіб у Лисичанську на Луганщині.

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Рада Безпеки ООН збереться на засідання у вівторок через ракетний удар РФ по українському торговельно-розважальному центру в Кременчуку, повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності", - написала вона у Twitter.

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Канада запроваджує додаткові санкції у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Як оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, обмеження поширюються на шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних із російським оборонним сектором; 15 українських осіб, які підтримують російську окупацію України, а також на 13 фізичних осіб та дві організації у Білорусі.

Зокрема, санкції торкнуться депутата Держдуми Адама Делімханова, гендиректора ТОВ "Институт политических исследований" Сергія Маркова, голови комітету Держдуми з будівництва та ЖКГ Сергія Пахомова, прокурора Москви Дениса Попова, президента "Ростелекома" Михайла Осєєвського та колишнього гендиректора "Аэрофлота" Михайла Полубоярінова. 22 юрособи, які потрапили під санкції, - це підприємства корпорації "Тактическое ракетное вооружение".

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Велика сімка засудила ракетний обстріл торговельного центру в українському Кременчуці, внаслідок якого 18 людей загинули, понад 40 вважаються зниклими безвісти і 59 отримали поранення. "Безладні атаки цивільних цілей є воєнним злочином. Президент РФ Володимир Путін та інші відповідальні за цей жахливий злочин повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві G7.

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Президент США Джо Байден засудив російський ракетний обстріл торгового центру у Кременчуці. "Атака Росії на цивільних осіб у торговому центрі жахає. Ми солідарні з українським народом", - написав Байден у Twitter у ніч на вівторок. "Як показує саміт G7, США спільно з союзниками та партнерами притягуватимуть до відповідальності Росію за подібні злочини, а також підтримуватимуть оборону України", - йдеться в повідомленні.

США й надалі підтримуватимуть Україну

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Президент США Джо Байден має намір продовжувати надання підтримки Україні, повідомив Білий дім за результатами спілкування з лідерами Великої сімки з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок. Байден наголосив, що нові санкції покликані притягнути російського президента Путіна до відповідальності та ще більше посилити економічні заходи проти Росії.

Серед дій США та G7 щодо подальшої підтримки України називаються: заходи проти російського військово-промислового комплексу та ланцюжків поставок; запровадження мит на російські товари; обмеження участі Росії на світовому ринку; притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини, включаючи воєнні злочини; бюджетна та інша підтримка України.

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У Миколаєві вранці у вівторок пролунали вибухи, повідомив мер міста Олег Сенкевич. " У місті лунають вибухи. Усі в укриття. З’ясовуємо всю інформацію. Повітряна тривога!" - написав він у Telegram.

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Жертвами ракетного обстрілу торговельного центру в Кременчуці стали щонайменше 18 осіб, повідомив зрвнку у вівторок голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук на своїй Facebook-сторінці вночі у вівторок повідомив. що наразі відомо про 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. За його словами, рятувальники займаються розбором завалів та ліквідацією осередків пожеж. Тим часом до прокуратури надійшло понад 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.