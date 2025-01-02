  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ЗлочинністьСполучені Штати Америки

Біля готелю Трампа у Вегасі вибухнула Tesla: є загиблий

Степан Смишляєв
2 січня 2025 р.

Авто виробництва компанії Tesla Ілона Маска вибухнула біля готелю Дональда Трампа. Водій загинув, семеро людей зазнали поранень. Влада США перевіряє, чи є зв'язок між цим інцидентом і терактом в Новому Орлеані.

https://p.dw.com/p/4okDm
Біля готелю Trump International Las Vegas у Лас-Вегасі вибухнув електромобіль Tesla Cybertruck
Дим після вибужу автомобіля бля готелю Trump International Las VegasФото: Jeffrey Miller/REUTERS

Електромобіль Tesla Cybertruck у середу, 1 січня, вибухнув біля готелю Trump International Las Vegas у Лас-Вегасі, співвласником якого є обраний президент США Дональд Трамп. Такі автівки випускає компанія Tesla, що належить мільярдеру Ілон Маску, який обійме посаду в адміністрації Трампа.

Електромобіль Tesla Cybertruck, який вибухнув біля готелю Trump International Las Vegas у Лас-Вегасі
На місці вибуху Tesla Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-ВегасіФото: Ronda Churchill/REUTERS

Внаслідок вибуху водій автомобіля загинув, ще семеро людей зазнали легких поранень, повідомляє Reuters.

За словами шерифа департаменту поліції Лас-Вегаса Кевіна Макмехілла, Cybertruck був взятий в оренду. "Очевидно, що Cybertruck, готель Trump - є багато питань, на які ми повинні відповісти", - зазначив він.

Спеціальний агент Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Джеремі Шварц згодом зауважив, що спецслужби вже ідентифікували водія, але поки не оприлюднюватимуть інформацію про нього. Він додав, що наразі не встановлено, чи був цей вибух терактом.

Маск: В Cybertruck вибухнули феєрверки або бомба

Невдовзі після вибуху власник компанії Tesla Ілон Маск запевнив, що команда автовиробника також розслідує інцидент. За якийсь час він повідомив, що вибух не був пов'язаний з якимись проблемами в роботі автомобіля.

"Тепер ми підтвердили, що вибух був спричинений дуже великими феєрверками та/або бомбою, яка перевозилася в кузові орендованого Cybertruck, і не пов’язаний із самим транспортним засобом. На момент вибуху вся телеметрія автомобіля була позитивною", - написав він у своїй соцмережі X.

На відеозаписах з місця пригоди видно повторну детонацію після першого вибуху, яка нагадує вибухи феєрверків.

За твердженнями Маска, конструкція автівки дозволила уникнути значних руйнувань, оскільки вибух був перенаправлений вгору. "Навіть скляні двері вестибюля не розбилися", - зазначив він.

Влада США розслідує зв'язок теракту в Новому Орлеані і вибуху Tesla

Вибух у Лас-Вегасі стався за кілька годин після теракту в Новому Орлеані, внаслідок якого, за оновленими даними, загинули 15 людей, а ще 30 - зазнали поранень.

Як заявив президент США Джо Байдена, правоохоронні орани перевіряють, чи є зв’язок між вибухом Tesla і нападом у Новому Орлеані. Наразі, за його словами, доказів такого зв'язку немає.

Однак, як заявив шериф департаменту поліції Лас-Вегаса Макмехілл, і Cybertruck, і транспортний засіб, використаний під час атаки в Новому Орлеані, були орендовані через сервіс каршерінгу Turo. Представник цієї компанії заявив, що вона активно співпрацює з правоохоронними органами задля розслідування обох подій.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Tesla Cybertruck

Кадиров похвалився автівкою Tesla Cybertruck, Маск відреагував

Кадиров похвалився автівкою Tesla Cybertruck, Маск відреагував

Очільник Чечні Рамзан Кадиров похизувався Tesla Cybertruck, на якому встановлений кулемет, та подякував Ілону Маску. Голова Tesla заперечив, що подарував Кадирову автомобіль.
Політика19 серпня 2024 р.
Кадиров раніше встановив на Tesla Cybertruck кулемет

Кадиров побідкався, що Маск відключив його Tesla Cybertruck

Кадиров побідкався, що Маск відключив його Tesla Cybertruck

Лідер Чечні звинуватив очільника Tesla у виведенні з ладу електромобіля Cybertruck, який Кадиров нібито отримав від мільярдера у подарунок.
Конфлікти20 вересня 2024 р.
В Україні немає потужностей для безпечної утилізації батарей електромобілів

Tesla і ко: токсичне сміття для України?

Tesla і ко: токсичне сміття для України?

Електромобілі стають дедалі популярнішими в Україні. Разом з імпортом авто зростають і ризики для довкілля. В Україні немає ані потужностей для безпечної переробки батарей, ані відповідного законодавства.
Економіка10 березня 2020 р.