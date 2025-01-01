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СуспільствоСполучені Штати Америки

Теракт у Новому Орлеані: у вантажівці знайшли прапор ІД

Дмитро Шварц
1 січня 2025 р.

ФБР ідентифікувало чоловіка, як 42-річного Шамсуд-Діна Д., громадянина США з Техасу. ФБР також повідомило, що в автомобілі був знайдений прапор угруповання "Ісламська держава".

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На місці терористичного нападу у Новому Орлеані, 1 січня 2025 року
Слідчі працюють над тим, щоб визначити потенційні зв'язки Джаббара з терористичними організаціямиФото: MATTHEW HINTON/AFP

У США ідентифікували водія, який в'їхав вантажівкою у великий натовп у Французькому кварталі міста Новий Орлеан під час святкування Нового року рано вранці в середу, 1 січня.  Внаслідок атаки загинули 10 людей.

Як повідомила агенція Associated Press, Федеральне бюро розслідувань США (ФБР), яке розслідує терористичну атаку, ідентифікувало чоловіка, як 42-річного Шамсуд-Діна Джаббара, громадянина США з Техасу. ФБР також повідомило, що в автомобілі був знайдений прапор угруповання "Ісламська держава". Слідчі працюють над тим, щоб визначити потенційні зв'язки Д. з терористичними організаціями, заявили в ФБР.

Д. був убитий в перестрілці з поліцією після нападу близько 3:15 ранку. На фото, поширеному серед правоохоронців, зображений бородатий Д. у камуфляжі біля вантажівки після того, як він був убитий поліцією.

USA New Orleans 2025 | Auto fährt in Menschenmenge auf Canal und Bourbon Street
Фото: Gerald Herbert/AP/dpa/picture alliance
USA | New Orleans Lastwagen fährt in Menschenmenge
Фото: Gerald Herbert/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

За словами правоохоронців, після того, як автомобіль зупинився, водій вийшов і відкрив вогонь по офіцерах, які прибули на виклик. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь, внаслідок чого чоловік був убитий. Двоє офіцерів були поранені і перебувають у стабільному стані, повідомила поліція. Крім них, постраждалими від атаки є 33 особи, які дістали поранення безпосередньо внаслідок нападу.

Слідчі знайшли пістолет і гвинтівку типу AR після перестрілки, повідомив  Associated Press представник правоохоронних органів. Співробітники правоохоронних органів не були уповноважені обговорювати деталі розслідування публічно і говорили з AP на умовах анонімності.

ФБР заявило, що в автомобілі знаходився саморобний вибуховий пристрій, а у Французькому кварталі також були виявлені інші потенційні вибухові пристрої.

Нагадаємо, увечері 20 грудня автомобіль BMW в'їхав на великій швидкості в юрбу людей на різдвяному ярмарку в німецькому Магдебурзі, внаслідок чого п'ятеро людей, у тому числі 9-річний хлопчик, загинули, а ще 235 постраждали.

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