Теракт у Новому Орлеані: кількість загиблих зросла до 15

Кількість загиблих внаслідок теракту в Новому Орлеані зросла до 15. Правоохоронці знаходять нові підтвердження того, що нападник симпатизував ІД. Атаку засудили як представники влади США, так і Україна, ЄС та ФРН.

Станом на четвер, 2 січня, відомо вже про 15 загиблих внаслідок теракту в Новому Орлеані під час святкування Нового року, коли чоловік в'їхав вантажівкою у натовп людей, а після - розпочав стрілянину, повідомляє Reuters. Ще більше 30 людей, серед яких двоє поліцейських, зазнали поранень.

Після ліквідації нападника - 42-річного громадянина США Шамсуд-Діна Джаббара - поліція виявила в автівці зброю та імовірний вибуховий пристрій. Ще два імовірні вибухові пристрої були знайдені у Французькому кварталі Нового Орлеану, де стався напад.

Нападник симпатизував ІД

Президент США Джо Байден у заяві для ЗМІ назвав цей напад "мерзенним". Він також повідомив, що окрім прапору терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), який знайшли у автівці Джаббара, є й інші свідчення його прихильності до цього угруповання.

"ФБР (Федеральне бюро розслідувань - Ред.) також повідомило мені, що лише за кілька годин до нападу він опублікував відео в соціальних мережах, вказуючи на те, що його надихає ІД, висловлюючи бажання вбивати", - розповів Байден.

CNN з посиланням на офіційних осіб, проінформованих про розслідування, зазначає, що підозрюваний записав відео, в яких згадував мрії про приєднання до ІД і роздуми щодо убивства своєї родини після розлучення.

Слідчі шукають спільників і зв'язок з вибухом Tesla

Джо Байден також зазначив, що слідчі перевіряють, чи є зв'язок між терактом у Новому Орлеані і вибухом електромобіля Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі біля готелю Trump International Las Vegas, який стався за кілька годин після нападу. Наразі, за його словами, доказів такого зв'язку немає.

Своєю чергою помічниця спеціального агента ФБР Алетея Дункан розповіла, що слідчі розглядають "низку підозрюваних", які могли бути спільниками нападника.

"Ми не вважаємо, що Джаббар несе одноосібну відповідальність. Ми активно відпрацьовуємо кожну зачіпку, в тому числі його відомих спільників", - зазначила вона.

Трамп поклав відповідальність на "приїжджих"

Обраний президент США Дональд Трамп пов'язав теракт у Новому Орлеані з "приїжджими". "Коли я казав, що злочинці, які приїжджають, набагато гірші за злочинців, які є в нашій країні, це твердження постійно спростовувалося демократами і фейковими ЗМІ, але виявилося, що це правда", - зазначив він у соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що рівень злочинності в США "знаходиться на такому рівні, якого ніхто ніколи не бачив" і пообіцяв абсолютну підтримку у розслідуванні.

Втім, за даними ЗМІ, нападник є громадянином США, з 2007 по 2015 рік проходив службу в армії Сполучених Штатів, а з 2015 до липня 2020 року - перебував у резерві.

Україна, ЄС і ФРН засудили напад в Новому Орлеані

Президент України Володимир Зеленський висловлював глибокі співчуття родинам загиблих у теракті в Новому Орлеані і побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

"Віримо, що винні в цьому жахливому вчинку будуть притягнуті до відповідальності. Насильству, тероризму і будь-яким загрозам людському життю немає місця в нашому світі і вони не повинні толеруватися", - наголосив він у дописі в соцмережі X.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також висловив співчуття рідним загиблих і засудив напад. "Жахливі новини з Нового Орлеана: щасливих людей, які святкували, було вбито або поранено через сліпу ненависть", - зазначив він.

Теракт засудила і верховна представниця Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Кая Каллас. "Такому насильству немає виправдання", - наголосила вона.