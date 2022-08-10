Швейцарія готова представляти інтереси України у РФ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 10 серпня (час київський).

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Унаслідок обстрілу Бахмута на Донеччині семеро загиблих та шість поранених мирних мешканців, повідомляє Офіс генерального прокурора України. За даними слідства, 10 серпня армія РФ обстріляла центральну частину міста. За попередніми даними, окупанти використали проти РСЗВ "Ураган". Пошкоджено магазини, приватні домівки та багатоповерхівки. Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються.

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МЗС України досягло домовленості із Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії, підтвердило українське зовнішньополітичне відомство. Через війну українські дипломатичні установи на території РФ відсутні. Водночас допомоги там потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із захоплених російською армією міст та сіл України, підкреслюють в міністерстві.

"Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій", - повідомили в МЗС.

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Україна звернулася до Швейцарії з проханням представляти її інтереси в Росії, відповідні переговори з Києвом завершено, повідомило швейцарське МЗС у Берні. За словами представника відомства, Швейцарія готова виступити як дипломатичний посередник між Москвою і Києвом, проте для цього необхідна згода РФ. Наразі Швейцарія представляє інтереси США в Ірані, Ірану в Канаді, взаємно Росії та Грузії, а також Саудівської Аравії та Ірану.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу і Великої сімки (G7) припинити видачу віз громадянам РФ. "Президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно на цьому наполягає. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, низка країни вже припиняють та обмежують видачу туристичних віз росіянам. Зокрема, Латвія, Литва, Фінляндія, Естонія, Чехія, Мальта, Бельгія, Словаччина.

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У ЄС почали обговорювати припинення видачі шенгенських віз росіянам, повідомляє кореспондент DW. Про заборону можуть оголосити до запровадження нового пакету санкцій щодо РФ. Очікується, що це питання обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці серпня у Празі.

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Шведський співзасновник Amnesty International (AI) Пер Вестберг оголосив про звільнення з цієї правозахисної організації після того, як вона опублікувала резонансний звіт про ЗСУ. "З важким серцем через заяви Amnesty про війну в Україні я завершую свою довгу та плідну співпрацю", - сказав він в інтерв'ю виданню Svenska Dagbladet.

Пер Вестберг заснував шведський підрозділ Amnesty International разом із Гансом Йораном Франком у 1964 році. З 1976 по 1982 рік Вестберг був головним редактором газети Dagens Nyheter. Він також є членом Нобелівського комітету з літератури.

Читайте також: "Звіт" Amnesty International про "небезпечну тактику ЗСУ": що це було?

++17.50++

За час обов'язкової евакуації понад 3500 осіб уже виїхали з Донеччини, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. "В області лишилося чверть населення. Всі три чверті покинули область після 24 лютого", - сказав він в ефірі телемарафону.

Раніше Кириленко повідомляв, що в Донецькій області залишається близько 350 тисяч мешканців.

Евакуація з Донеччини: чому не всі хочуть виїжджати? (09.08.2022)

++16.58++

Німецька компанія Knauf не може підтвердити інформацію російських ЗМІ про захоплення її заводу з виробництва гіпсокартону в Соледарі на території Донецької області, а також не має відомостей "про те, чи є загиблі або поранені в ході бойових дій" навколо підприємства на цей момент. Як зазначається у відповіді пресслужби компанії на запит DW у середу, 10 серпня, керівництво Knauf "закрило завод кілька тижнів тому".

Напередодні російські ЗМІ з посиланням на представників "ЛНР" повідомили, що російські війська спільно з підрозділами проросійських сепаратистів "зачищають" підприємства від українських військових. Про взяття території заводу під контроль повідомив у своєму Telegram-каналі глава Чечні Рамзан Кадиров.

++16.23++

Каховський міст на Херсонщині пошкоджений внаслідок удару ЗСУ. Про це повідомило оперативне командування "Південь" та Херсонська обладміністрація. "ЗСУ ударили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого міст став непридатним до використання", - повідомили в ОДА. "Влучання акуратне, але дієве", - йдеться у дописі в Facebook ОК "Південь".

++15.51++

Глави МЗС країн Великої сімки (G7) закликали Росію повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. "Ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для гарантування їх безпечної і надійної експлуатації", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.

При цьому "український персонал, який керує Запорізькою АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз та тиску", наголосили глави МЗС. Також міністри G7 висловили стурбованість серйозною загрозою, яку несе захоплення українських ядерних об’єктів та інші дії російських збройних сил.

У заяві також наголошується на важливості сприяти місії експертів Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на АЕС. "Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних об'єктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів", - йдеться в заяві.

Читайте також: Чи стане Запорізька АЕС новим Чорнобилем?

++15.31++

Збройні сили України отримали від Німеччини цього тижня ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Про це оголосив уряд ФРН. Усього Україні передали вже 12 таких установок.

++15.15++

В Україні запрацював мобільний застосунок із мінної безпеки MineFree, який дозволяє повідомляти про вибухонебезпечні або підозрілі предмети, а також переглядати мапу небезпечних територій та отримувати сповіщення про наближення до небезпечного об'єкту. Застосунок розроблений волонтерами благодійної швейцарської організації "Free Ukraine" (Вільна Україна) за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.

За оцінками українського уряду, вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися на площі 160 тисяч квадратних кілометрів.

++14.30++

Глави МЗС країн "великої сімки" у середу закликали Росію передати під контроль України Запорізьку АЕС. "Ми звертаємося до Росії з закликом, щоб вона негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику - Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів України для гарантування безпечної роботи цих об'єктів", - ідеться у повідомленні у заяві міністрів, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

++14.15++

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у середу, 10 серпня, визнав вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці "надзвичайною ситуацією муніципального масштабу", через яку в пункти тимчасового розміщення евакуювали 252 людини, пише "Інтерфакс".

У РФ і далі наголошують, що причиною інциденту 9 серпня стала "детонація боєприпасів" і заперечують зовнішній вогневий вплив. У міноборони України донині не підтвердили факт удару Збройними силами країни по аеродрому РФ. Водночас у командуванні Повітряних сил України натякнули, що знищили дев'ять літаків РФ саме в Сакському районі Криму.

Мешканці анексованого Криму про вибухи на півострові (10.08.2022)

Читайте докладніше: У Криму визнали вибухи в Новофедорівці надзвичайною ситуацією

++13.35++

Армія заборонила вивозити з Донеччини екскаватори та тягачі, наказ про особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів з 11 серпня видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський. Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко також повідомляє що від четверга областю заборонено перевозити призначений для продажу алкоголь.

++13.25++

Україна вже повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках безвісти зниклих, повідомив представник Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко. Останній обмін тілами відбувся вчора, Київ повернув рештки 17 військових

++13.10++

Безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній станції, яка перебуває під контролем російських окупаційних військ, внаслідок останніх обстрілів майданчика нема. Такого висновку дійшли в Міжнародному агентстві з ядерної енергії (МАГАТЕ).

"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - йдеться у заяві гендиректора агентства Рафаеля Маріано Гроссі, оприлюдненій в ніч на середу, 10 серпня.

Читайте докладніше: МАГАТЕ: Ядерної загрози на ЗАЕС нема

++11.50++

Майже 62 відсотки батьків проти очного навчання своїх дітей у школах в умовах війни, показало опитування офісу освітнього омбудсмена. Приблизно стільки ж батьків обрали б для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти. Проте міністерство освіти і науки не довіряє цим цифрам і вважає опитування нерепрезентативним.

Читайте докладніше: У МОН не довіряють опитуванню освітнього омбудсмена щодо формату навчання

++11.30++

В окупованому Маріуполі почалась прихована мобілізація, мешканці отримують смс із нібито пропозицією роботи в "новому підрозділі" Збройних сил РФ, повідомляє евакуйована Маріупольська міськрада. "Насправді людей просто збирають і відправляють на фронт. Як це робили в Донецьку. Це свідчить про те, що в російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій як гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі міськради.



++11.00++

У ніч проти середи, 10 серпня, внаслідок обстрілу Кушугума Запорізької області загинула жінка. Протиповітряна оборона збила дві ракети, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок ворожої атаки три будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

++10.30++

Командування повітряних сил ЗСУ у своєму дописі на Facebook натякає, що знищило на аеродромі у Сакахдевять військових літаків РФ. Російське командування раніше заявляло, що вибухи на аеродромі сталися через детонування боєприпасів.

Напередодні міноборони України іронічно зазначало, що не може встановити причину займання і нагадувало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

++09.50++

В Миколаєві від нічного обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, сталась пожежа, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич. Попередньо відомо, що поранення отримали троє людей, серед них - 13-річна дівчинка.

++09.35++

Ще двоє мешканців Марганця померли в лікарні, кількість жертв обстрілу зросла до 13.

++09.30++

Росія створила новий армійський корпус для війни проти України, проте малоймовірно, що їй вдасться набрати необхідну кількість добровольців, вважають у розвідці Великобританії. За їх даними, новий 3-й армійський корпус базується в Мулиному Нижньогородської області на схід від Москви. У планах РФ- ймовірно сформувати більшу частину корпусу завдяки нещодавно утвореним "добровольчим" батальйонам, йдеться у зведенні.

Втім навіть попри вигідні грошові бонуси, які пропонують новобранцям, РФ навряд чи вдасться набрати необхідні 15-20 тисяч військовослужбовців через "дуже обмежений рівень народного ентузіазму з приводу добровільної участі в бойових діях в Україні", вважають у розвідці. Крім того, утворення нового корпусу навряд чи буде вирішальним для всієї російської військової кампанії, припускають розвідники. Там також відзначають, що російське командування, швидше за все і далі стикатиметься з конкуруючими операційними пріоритетами через посилення наступу на Донбасі та посилення оборони від очікуваних контратак України на півдні.

++08.35++

Російська армія у вівторок 10 серпня майже безперервно обстрілювала село Циркуни, Харківського району, повідомляє голова обласної адміністрації Олег Синєгубов. Поранення отримала 64-річна жінка. "Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж", - пише Синєгубов.

++08.15++

За 9 серпня від російських обстрілів загинули двоє мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення, повідомляє голова обласної адміністрації Павло ЕКириленко



++07.55++

Від нічного обстрілу Марганця на Дніпропетровщині загинули 10 людей, ще одна жінка померла від прямого влучання в її будинок у Вишетарасівці Мирівської громади, повідомляє голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. За його даними по житлових кварталах Марганця випустили 80 снарядів з "Граду". "Десятеро поранених – у лікарні, семеро з них тяжкі. Пошкоджено один приватний та дев'ятнадцять багатоповерхових будинків, Палац культури гірників, ЦНАП, будівлі АТ Марганецький ГЗК, адміністративний корпус водоканалу, міська рада, школа. Виведена з ладу лінія електропередач. Місто частково без світла", - пише Вілкул в телеграм-каналі.

++07.45++

Росія просить провести засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з артилерійським обстрілом Запорізької АЕС в Енергодарі. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявив про стурбованість у зв'язку з обстрілом АЕС. Він наголосив, що готовий очолити місію експертів МАГАТЕ із захисту та гарантій безпеки на станції.

++07.35++

Збройні сили України відкинули наступ росіян на шістьох ділянках фронту, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. За його даними, РФ намагалася просунутися біля Ветеринарного-Уд на Харківщині, а також на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар, Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка, Донеччина. Крім того, тривають спроби росіян відновити наступ на напрямку Донецьк - Піски, де тривають бої, зазначають у Генштабі.

Ударів авіації РФ зазнали райони на сході України - поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Мар’їнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, а також на півдні - поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Під вогнем важкого озброєння РФ -населені пункти Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, а також райони вздовж всієї лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку.

++07.15++

США виділяють 89 млн доларів на роботу близько ста команд, які займаються розмінуванням території України, а також навчання та екіпірування українських фахівців у цій галузі, повідомляє Державний департамент.

++07.05+

Україна не несе відповідальності за вибухи на російській військовій базі у Криму, заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання журналістів телеканалу "Дождь". Раніше, невдовзі після того, як стало відомо про вибухи, Подоляк написав у Twitter, що "майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря", а не "військовою базою для терористів". "Все тільки починається", - додав він.

++07.00++

Присутність російських військових у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у ході свого традиційного вечірнього звернення до українського народу.

Стабільного та довготривалого світу та у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря не буде, доки Росія може використати Крим як свою військову базу, додав він. "Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом - його визволенням", - заявив глава української держави.