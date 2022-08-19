США спрямують до України озброєння ще на 775 млн доларів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 19 серпня (час київський).

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Естонія пропонує Єврокомісії запровадити восьмий пакет санкцій щодо Росії

Естонія пропонує Єврокомісії запровадити восьмий пакет санкцій щодо Росії. Необхідно розширити заходи у сферах економіки, енергетики та торгівлі, а також накласти обмеження додатково на фізичних та юридичних осіб, йдеться у повідомленні МЗС Естонії. Крім того, офіційний Таллінн хоче, щоб розширення санкцій стосувалося поїздок громадян РФ. "Як міністр закордонних справ я закликаю уряди інших європейських країн також запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян країни-агресора Росії до Європи, та працювати разом, щоб закрити шенгенську візову зону для громадян Росії", - заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

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США нададуть Україні безпілотники-розвідники, а також уперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги, повідомили у Пентагоні. Пакет допомоги оцінюється в 775 мільйонів доларів і включатиме додаткові боєприпаси та 16 гаубичних систем. У пакет допомоги увійдуть, зокрема, 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів з протимінним захистом та близько 1000 протитанкових комплексів Javelin.

++20.45++

Київ оприлюднив план відзначення 31-ї річниці Дня незалежності України. "24 серпня монумент "Батьківщина-мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за Україну. На столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки. Пройде також низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців", - повідомляється на сайті міністерства культури України. Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть усіх загиблих у війні, розв'язаній Москвою проти України повномасштабно 24 лютого - за шість місяців до річниці Дня незалежності.

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Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України Розстріляний Шевченко Розстріляний військами РФ пам'ятник поетові Тарасу Шевченку в Бородянці. Весною це селище під Києвом зазнало численних ударів російської авіації та артилерійських обстрілів. Більшість будівель зруйновані, понад 80 мирних мешканців загинули під завалами чи були розстріляні військовими РФ.

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Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України Відновленню не підлягає: Майдан Свободи у Харкові Майдан Свободи в Харкові - найбільша площа України, шоста - в Європі та 12-та - в світі. У 2008 році там виступив перед 300-тисячним натовпом легендарний гурт Queen. У перший тиждень повномасштабної війни проти України війська РФ випустили по Майдану ракети "Калібр", що забрали життя 10 та травмували 20 людей. Історична будівля обласної державної адміністрації не підлягає відновленню.

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Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України Остання цитадель Маріуполя Металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі був одним із найбільших виробників чавуну і сталі в Європі. Підприємство займає площу в 22 рази більшу за Ватикан. Укриття заводу більше двох місяців були прихистком для понад тисячі місцевих жителів і військових. Щоби змусити останніх скласти зброю, РФ тижнями штурмувала "Азовсталь" та закидала ракетами з моря, повітря і землі.

Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України Зруйновані храми Свято-Успенської Лаври Свято-Успенська Святогірська Лавра на Донеччині - одна з трьох православних лавр в Україні. Навесні 2022-го від обстрілів солдатами РФ і вибухових хвиль був ушкоджений Успенський собор й приміщення монастиря, в яких проживали ченці й біженці. На початку травня артилерійським ударом РФ зруйнувала освітній осередок лаври - Свято-Георгіївський скит. Автор: Віолетта Чайковська



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Видання The Washington Post опублікувало другу статтю із серії публікацій про початок війни в Україні. Матеріал присвячений роботі російської ФСБ у Києві. "Аналітики (ФСБ. - Ред.) або невірно оцінили потенціал опору України, або оцінили правильно, але не змогли або не побажали довести протверезну оцінку до Володимира Путіна", - пише WP, називаючи це "фундаментальним стратегічним прорахунком" російських спецслужб. За словами джерел видання, саме ФСБ, "дотримуючись цих помилкових припущень, наполягала на плані війни, заснованому на ідеї блискавичного штурму Києва та повалення уряду за лічені дні". Перед початком вторгнення ФСБ навіть сказала своїм інформаторам у Києві виїхати зі столиці, але залишити ключі від своїх будинків, що свідчить про впевненість у швидкому захопленні міста.

Співрозмовники газети у західних розвідках не змогли пояснити, чому ФСБ вірила у проросійські настрої в Україні, коли мала на руках дані, які це спростовували. Опитування близької до ФСБ соцслужби у квітні 2021 року показало, що 84 відсотки українців розцінювали б будь-яке вторгнення російських військ як "окупацію", а 48 відсотків українців були готові захищати Україну у разі агресії. Незважаючи на ці дані, ФСБ "продовжувала годувати Кремль "райдужними оцінками", дивуються співрозмовники WP. "Відчуття, що їх зустрічатимуть з квітами, йшло від ФСБ", - заявило одне з джерел видання. За даними видання, Путін, незважаючи на провал, не покарав нікого з керівництва спецслужби.

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Росія поширила у Раді Безпеки ООН лист із закидами у бік України про провокації Києва щодо Запорізької АЕС. "ЗСУ планують інсценовану провокацію катастрофи на АЕС, яка полягає у витоку радіації, руйнуванні цілісності сховища ядерних відходів та порушення роботи реактора", - цитує російська агенція "Тасс". У РФ вважають, що Україна готує провокацію 17-19 серпня і розігрує цю карту з американськоими покровителями, щоб згодом звинуватити в інциденті Москву.

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Російський концерн "Газпром" призупинить постачання газу газопроводом "Північний потік" на три дні, з 31 серпня по 2 вересня. "Газпром" пояснив цей крок "необхідністю провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи газоперекачувального агрегату Trent 60 на компресійній станції "Портова", яка відповідає за прокачування сировини трубопроводом. Trent 60 наразі є єдиним робочим агрегатом, зазначили в компанії. Роботи пройдуть разом із фахівцями фірми Siemens, додала російська сторона. Після технічного обслуговування постачання газу відновиться обсягом 33 млн кубометрів на добу, запевнив "Газпром". Це становитиме близько 20 відсотків від пропускної потужності газопроводу.

++18.30++

200 тис. грн: Київ назвав умову виїзду чоловіків за кордон у відрядження

Умовою дозволу на відрядження з України за кордон тим, кому виїзд заборонений, є внесення 200 тисяч гривень до "Ощадбанку", повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, уряд України 1 вересня запускає в експериментальному режимі програму "єВідрядження", що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити в короткострокове закордонне відрядження деяких співробітників, яким наразі такий виїзд заборонено.

++17.45++

Вперше з травня: Макрон подзвонив Путіну

Еммануель Макрон у Кремлі - 7 лютого 2022 року

Уперше від травня президент Франції Еммануель Макрон зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну, йдеться на сайтах Єлисейського палацу та Кремля. У Парижі повідомили, що глава французької держави "ще раз наголосив на своєму занепокоєнні ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС" і "висловився за якнайшвидше спрямування на майданчик місії експертів МАГАТЕ на умовах, узгоджених з Україною та ООН". "Президент Російської Федерації повідомив президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії вказаними способами", - йдеться у заяві пресслужби Макрона.

У Кремлі також зазначили, що обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. "Президенти відзначили важливість якнайшвидшого спрямування на АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла на місці оцінити реальну обстановку. З російського боку підтверджено готовність надати інспекторам Агентства необхідне сприяння", - йдеться у повідомленні Кремля. Крім того, Путін "нагадав про запрошення експертам Секретаріату ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати слідчий ізолятор у Оленівці" та "поінформував про хід реалізації угоди щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів", додали у Кремлі.

++17.20++

Вибухи на аеродромі біля селища Новофедорівка в анексованому Криму "вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії", повідомив на брифінгу для журналістів представник розвідки однієї із західних країн. Його слова наводить агенціяReuters. Він наголосив, що Україна послідовно досягає "кінетичного ефекту" глибоко в тилу Росії, що істотно впливає на матеріально-технічну підтримку РФ і "суттєвий психологічний вплив на російське керівництво". Крім того, представник розвідки припустив, що атаки на військові об'єкти в Криму продовжуватимуться.

++16.45++

Мінекономіки України прогнозує падіння ВВП до 40 відсотків

Пошкоджений внаслідок ударів РФ нафтовий резервуар у Миколаєві

Міністерство економіки прогнозує падіння ВВП на 35-40 відсотків у 2022 році. Про це перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко сказала в ефірі національного телемарафону. "Ми всі розуміємо, що ми у війні, і за нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", - цитує Свириденко агенція "Українські новини".

Вона наголосила на важливості утримання економічної стабільності, макростабільності, стимулювання економічної ефективності держави. Свириденко вважає важливою підтримку державою роботи підприємств, які змогли продовжити або відновити виробництво в умовах війни, надання можливості представникам експортоорієнтованого бізнесу виїжджати за кордон. За її словами, уряд дозволив з вересня представникам підприємств, які не мають заборгованості з податків та виплати зарплати працівникам, виїжджати за кордон на строк до 7 днів для можливості підписувати ділові контракти.

++16.10++

Російський Роскомнадзор ухвалив рішення вжити примусових заходів щодо TikTok, Telegram, Zoom, Discord та Pinterest та інформувати пошуковими системами інтернет-користувачів про порушення цими компаніями вимог російського законодавства. Як зазначається у повідомленні російського відомства, ці ІТ-компанії ніби не дотримуються порядку видалення забороненої інформації та обов'язків, встановлених законом "Про діяльність іноземних осіб у мережі "Інтернет" на території РФ".

++15.55++

Німеччина ігнорує прохання України про зброю - ЗМІ

Уряд Німеччини вже кілька місяців ігнорує прохання України щодо подальших постачань озброєнь, пише газета Die Welt.

За її даними, за останні десять тижнів українські дипломати багаторазово зверталися до міністерства оборони ФРН щодо отримання зброї, їхні прохання вислуховували та записували, але досі жодних результатів немає.

Читайте докладніше: Німеччина ігнорує прохання України щодо постачання озброєнь - ЗМІ

++15.45++

"Електроенергія з Запоріжжя - це українська електроенергія. І вона необхідна у зимовий період для українського населення", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він додав, що "цей принцип має бути дотриманий повністю". Зараз Гуттеріш перебуває в Одесі.

++15.30++

Зросла кількість жертв ударів по Харкову 17-18 серпня

Харків, 18 серпня 2022 року

Внаслідок російських ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня загинула 21 особа, ще 44 отримали поранення, повідомила прокуратура Харківської області. Місто було обстріляне ввечері 17 серпня та у ніч на 18 серпня. Ракети зруйнували два гуртожитки, будинок культури та ще кілька цивільних будівель.

++15.10++

362 дитини загинули в Україні від 24 лютого 2022 року, повідомляє Офіс генерального прокурора "Станом на ранок 19 серпня 2022 року 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 362 дитини загинули та 716 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться в ньому. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській - 202 та Київській областях - 116.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів військовими РФ українських міст та сіл пошкоджено 2 328 закладів освіти, 289 з них зруйновано повністю.

++14.56++

США передадуть Чехії вісім вживаних військових гелікоптерів. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова і підтвердило американське посольство в Празі. Йдеться про шість бойових AH-1Z і два багатоцільових гелікоптери UH-1Y. Чехія оплатить лише оновлення та транспортування обладнання.

Агентство dpa зазначає, що чеський уряд офіційно не коментує деталі постачання зброї Україні, втім американські вертольоти можуть замінити старіші радянські гелікоптери, які вона, за даними ЗМІ, передала Україні.

В 2019 році Прага оголосила, що придбає вісім гелікоптерів UH-1Y і чотири AH-1Z техаської компанії Bell для заміни застарілих Мі-35/24. За даними агенції AFР, всі 20 вертольотів надійдуть до країни наступного року.

++14.40++

Держдеп вказав на наслідки визнання РФ спонсоркою тероризму

Державний департамент США попередив Конгрес про негативні наслідки визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це написало видання Politico з посиланням на власні джерела.

Конгрес

На думку Держдепу, це може поставити під загрозу крихку "зернову угоду" щодо сприяння безпечному судноплавству для експорту продовольчих товарів з українських портів. Крім того, якщо США визнають РФ спонсоркою тероризму, то американці фактично будуть позбавлені можливості вести бізнес з РФ, додає Politico.

Читайте докладніше: Визнання РФ спонсоркою тероризму: Держдеп США побоюється наслідків

++14.33++

У першому півріччі цього року в Україні зареєстрували більше шлюбів і вдвічі менше розлучень. Як повідомляє міністерство юстиції, в січні-червні українці уклали майже 104 тисячі шлюбів, тоді як за аналогічний період минулого року - майже 86 тисяч. Органи державної реєстрації актів цивільного стану склали з початку року трохи 7,5 тисячі записів про розірвання шлюбу, тоді як за пів року 2021 - трохи більше 13 тисяч.

++14.15++

Найбільший стримінговий сервіс світу Spotify в співпраці з краудфандинговою платформою United24, ініційованою президентом України Володимиром Зеленський, розмістить плейлист UNITED24: Music for Ukraine.

Як повідомляє віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, цей плейлист створили до Дня незалежності України. "Можна не тільки послухати якісну музику українських та світових виконавців, а ще й задонатити 24 долари на підтримку лікарів за спеціальним лінком. Пісні оновлюватимуться щотижня", - написав він у Telegram і додав лінк на плейлист.

++13.56++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським обговорить питання Запорізької атомної електростанції з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Зеленський наполягає, що Росія повинна розмінувати територію. "Ми обговоримо це питання з Путіним і закличемо його до того, щоби Росія зробила те, що мусить, як важливий крок для миру в усьому світі", - цитує слова Ердогана журналістам під час вильоту зі Львова агентство Reuters.

Читайте також: Вікно можливостей: про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш

++13.23++

Путін і Сі Цзіньпін планують приїхати на саміт G20 на Балі

На саміт країн Великої двадцятки на індонезійському острові Балі планують приїхати і президент Росії Володимир Путін, і лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомив президент Індонезії Джоко Відодо. "Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", - Відодо в інтерв'ю Bloomberg.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін

Раніше на саміт запросили президента України Володимира Зеленського. Водночас західні лідери неодноразово виступали проти участі Путіна через розв'язану ним війну в Україні. На сьогоднішню новину вже відреагували обидва кандидати в прем'єр-міністри Великобританії: Ріші Сунак виступає категорично проти переговорів з Путіним за одним столом до завершення війни в Україні, а Ліз Трасс готова зустрітися з президентом РФ, щоби "протистояти йому напряму".

Читайте детальніше: Путін і Сі Цзіньпін планують приїхати на саміт G20 в Індонезії

++12.54++

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що Росія може планувати теракт під час "судилища" над українськими військовополоненими в Маріуполі 24 серпня.

"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням. Щоб додати вигляд "легітимності" цій акції, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, за одним із можливих сценаріїв, по приміщенню можуть завдати точкового ракетного удару та звинуватити в ньому Україну.

Читайте також: Росія відповідальна за вбивство українських полонених в Оленівці - ISW

++12.22++

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав усі країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам Росії та Білорусі. За його словами, через обмежене авіасполучення росіяни використовують візи інших держав ЄС для сухопутного в'їзду через Латвію, Литву та Естонію. "Таким чином, члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, здійснені щодо українців, а й фактично "запрошують" російських туристів до країн Балтії", - написав він у колонці для видання Politico.

Міністр додав, що навіть в разі ухвалення заборони на видачу нових дозволів багато росіян уже мають велику кількість багаторазових віз строком від трьох років. "Ми повинні знайти спільне та ефективне рішення, щоби зробити заборону на видачу віз максимально ефективною. І вона має включати відкликання вже виданих довгострокових багаторазових віз, принаймні, до закінчення війни", - підсумував міністр.

++11.58++

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг візьме участь в саміті Кримської платформи в форматі онлайн 23 серпня. Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

Читайте також: Як Україна готує другий саміт Кримської платформи на тлі повномасштабної війни

++11.36++

За майже пів року повномасштабної війни в Україні Росія не досягла успіху в кіберпросторі, переконаний глава британської служби радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг. "Поки що президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це є приводом для радості, ми не повинні недооцінювати, як російська дезінформація діє в інших частинах світу", - написав він у колонці для журналу The Economist.

На думку Флемінга, "як і у випадку з сухопутним вторгненням, початкові плани Росії в інтернеті, схоже, провалилися". Глава британської спецслужби уточнив, що РФ використовувала шкідливе програмне забезпечення WhisperGate, щоби знищити та пошкодити урядові системи України, діючи так само, як в Сирії та на Балканах. Проте, за його словами, GCHQ вдалося припинити ці спроби та вчасно попередити про небезпеку.

++11.03++

Росія активізувала удари по Харкову, щоб не допустити перекидання українських сил для контрудару на інших напрямках, ідеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії, опублікованому у Twitter. "Російські війська порівняно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил", - повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що Харків зазначає постійних обстрілів з початку повномасштабного вторгнення РФ. Місто залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії, а системи залпового вогню та загалом неточна зброя спричинили значні руйнування, додає розвідка. "У результаті російських ударів по житлових кварталах Харкова 17 серпня 2022 року загинуло щонайменше 12 мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

++10.35++

Служба безпеки України (СБУ) заявляє про викриття колишнього працівника Апарату Верховної Ради України, який нібито за вказівкою з РФ мав встановити "жучки" в кулуарах українського парламенту. "До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їхній персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов", - йдеться у повідомленні та додається, що чоловік не виконав завдання, бо на момент початку повномасштабної війни звільнився з Ради.

Згодом, за даними СБУ, він намагався влаштуватися на стратегічно важливий об'єкт у Житомирській області. "Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб", - сказано в повідомленні.

++10.14++

Великобританія спрямує 36 мільйонів фунтів на гуманітарну допомогу Україні, Сирії та країнам східної Африки. Про це повідомило британське міністерство закордонних справ з нагоди міжнародного дня гуманітарної допомоги. З цієї суми 15 мільйонів підуть на підтримку близько 200 тисяч українських біженців.

++09.42++

За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, 18 серпня РФ укотре атакувала об'єкти портової інфраструктури Миколаєва. Постраждалих унаслідок цих вчорашніх обстрілів не було.

Сьогодні ж унаслідок вранішнього удару росіян ракетами С-300 по Миколаєву попередньо є одна поранена людина. "Три ворожі ракети знову влучили в Чорноморський національний університет імені Петра Могили, пошкоджено навколишні будинки. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство", - написав Кім у Telegram.

++09.16++

США не проти ударів України по Криму - ЗМІ

США не проти ударів України по анексованому Росією Криму. Про це пише видання Politico з посиланням на високопоставленого американського чиновника. "Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначається для самооборони. Будь-яка ціль, яку українці вирішать переслідувати на українській землі, за визначенням є самообороною", - сказав він і додав, що "Крим - це Україна".

При цьому США виступають категорично проти використання наданої ними зброї для ударів по території Росії. Американський президент Джо Байден побоюється, що це спровокує третю світову війну, зауважує видання.

Читайте також: Заборони від партнерів на удари України по Криму немає - міністр оборони

++08.49++

Фонд Притули купив для ЗСУ доступ до фінських супутників

Благодійний фонд українського телеведучого та волонтера Сергія Притули підписав угоду з фінською компанією ICEYE, яка надасть доступ до своїх орбітальних супутників Збройним силам України (ЗСУ).

На придбання пішли гроші, зібрані під час кампанії "Народний Байрактар". Оскільки турецька компанія, яка виробляє дрони, подарувала їх Україні, то зібрані кошти вирішили витратити на купівлю права використання протягом року фінського радіолокаційного супутника.

"Українці, ви - космос! Ми купили супутник! Я не знаю таких випадків в історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник", - сказав Притула. Супутники ICEYE здатні давати зображення поверхні Землі незалежно від наявності освітлення та хмарності.

Читайте докладніше: За гроші на "народний Байрактар" фонд Притули купив ЗСУ доступ до супутників

++08.27++

Під ранок російська армія обстріляла Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова. "В одному випадку є влучання в житлове приміщення, попередньо, одна людина постраждала. Також є прильот по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

У свою чергу регіональне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок ракетних обстрілів були зруйновані та пошкоджені триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля та приватні житлові будинки. За попередніми даними ДСНС, одна особа загинула в Київському районі.

++08.08++

РФ вдруге вдарила по Чорноморському університету в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті близько четвертої ранку. Згодом він розповів, що війська РФ знову вдарили по Чорноморському національному університету імені Петра Могили. "Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби", - написав він у Telegram.

++07.53++

Збройні сили України відбили низку атак російських військ, на двох напрямках зараз продовжуються бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Так, на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступ у напрямках Спірне - Виїмка, Стряпівка - Соледар, Володимирівка - Соледар, Клинове - Бахмут, Вершина - Кодема. "Підрозділи противника успіху не мали та відійшли", - йдеться у повідомленні. Водночас тривають бої на напрямку Покровське - Бахмутське.

На Слов'янському напрямку російські солдати намагалися вести штурмові дії на напрямках Барабашівка - Карнаухівка, Сулигівка - Дібрівне, Сулигівка - Нова Дмитрівка.

Також зараз росіяни ведуть штурмові дії біля населених пунктів Лозове - Первомайське на Авдіївському напрямку.

РФ продовжує обстрілювати населені пункти Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

++07.27++

США невдовзі оголосять про 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні та може оголосити про це вже сьогодні, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Агентство зазначає, що офіційне оголошення можуть перенести на наступний тиждень, змінивши вартість нового пакета допомоги. Білий дім відмовився від коментарів.

Читайте детальніше: США оголосять про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - ЗМІ