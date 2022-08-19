У Німеччині почали розслідування через слова Аббаса про "Голокост Ізраїлю"

Висловлювання президента Палестинської національної автономії Махмуда Аббаса, який порівняв дії Ізраїлю щодо палестинців із Голокостом, привернули увагу поліції Берліна. Спеціалізований підрозділ німецького столичного відомства у кримінальних справах (LKA) розпочав попереднє розслідування за "початковою підозрою" у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про це повідомила представниця берлінської поліції газеті Bild у п'ятницю, 19 серпня.

У відповідь на запит видання міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що Аббас має право на імунітет від судового переслідування, оскільки перебував у Німеччині з "офіційним візитом".

Тим часом професор Аугсбурзького університету, експерт з кримінального права Міхаель Кубіціль (Michael Kubiciel) зазначив, що перебування Аббаса в Берліні на запрошення німецького уряду не є вирішальним фактором для отримання імунітету. Найважливіше те, чи відвідував він ФРН як "представник іншої держави". Таким чином питання про те, "чи є Палестина державою, чи ні, має вирішальне значення", - сказав він. Німеччина не визнає Палестину як державу.

Антисемітський скандал

Слова Аббаса на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Sсholz) у Берліні та реакція останнього на них викликали скандал.

Один із журналістів запитав Аббаса, чи не хоче той вибачитися з нагоди 50-ї річниці кровопролитного нападу палестинських терористів на ізраїльську збірну на Олімпіаді в Мюнхені. Аббас заявив: "Ізраїль з 1947 року до сьогодні вчинив 50 масових розправ у 50 палестинських населених пунктах - 50 масових розправ, 50 Голокостів".

Пресконференція на цьому завершилася, а Шольц ніяк не прокоментував слова Аббаса, за що зазнав різкої критики з боку опозиції. Лише ввечері канцлер заявив в інтерв'ю Bild: "Саме для нас німців будь-яка релятивізація Голокосту нестерпна та неприйнятна". Запізніла реакція канцлера, як і скандальні висловлювання Аббаса, спровокували різку критику ув Німеччині та світі.

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