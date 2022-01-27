У Бундестазі вшанували пам'ять жертв Голокосту та закликали боротися з антисемітизмом

У німецькому Бундестазі вшанували пам'ять жертв націонал-соціалізму. "Ми згадуємо про мільйони людей, яких переслідували, грабували, принижували їхню гідність, катували, прирікаючи на смерть, бо вони інакше мислили, інакше вірили, інакше любили або тому що для націонал-соціалістів їхнє життя не мало цінності", - заявила очільниця Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) у четвер, 27 січня, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Вона поскаржилася на те, що перед судом постало дуже мало нацистських злочинців і дуже багато з них відбулися недостатньо суворими покараннями. Геноцид євреїв у Європі є злочином німців, але водночас це минуле, яке стосується всіх, наголосила Бас.

Глава німецького Бундестагу рішуче засудила антисемітизм. Не можна знову дозволяти поширювати стереотипи та забобони про євреїв, наголосила вона.

Колишня бранка: Необхідно "якнайшвидше вилікувати хворобу антисемітизму"

87-річна Інге Ауербахер, колишня бранка концтабору Терезієнштадт

На пам'ятній церемонії виступила 87-річна Інґе Ауербахер (Inge Auerbacher), яка народилася у 1934 році в баденському місті Кіппенгаймі і 1942 року була відправлена ​​до концентраційного табору Терезієнштадт, де загинули кілька її рідних та близьких. Разом із батьками Ауербахер була звільнена радянськими військами 8 травня 1945 року, після війни сім'я емігрувала до США.

Колишня ув'язнена заявила, що досі пам'ятає "страшний час жахів та ненависті до євреїв". Вона з жалем зазначила, що антисемітизм знову став звичайним явищем у багатьох країнах, включно з Німеччиною, і закликала "якнайшвидше вилікувати цю хворобу". "Ненависть до людей - це щось жахливе. Ми всі народилися братами та сестрами. Моє глибоке бажання - примирення всіх людей", - зазначила Ауербахер і закликала ніколи не забувати минуле.

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День пам'яті жертв Голокосту

Щорічна церемонія пам'яті жертв Голокосту та всіх жертв націонал-соціалізму проходить у Бундестазі 27 січня. З 1996 року з ініціативи тодішнього президента ФРН Романа Герцоґа (Roman Herzog) у цей день у країні стали відзначати національний День пам'яті жертв націонал-соціалізму. А 1 листопада 2005 року Генасамблея ООН на ознаменування 60-ї річниці визволення радянськими військами концентраційного табору Аушвіц 27 січня 1945 року заснувала Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.