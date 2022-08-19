Естонія надасть Україні додаткові міномети та протитанкові засоби

Уряд Естонії схвалив 18 серпня новий пакет військової допомоги Україні, в рамках якого надасть додаткові міномети та протитанкові засоби.

Як повідомили в естонському міністерстві оборони, у співпраці з Німеччиною країна також відправить Україні другий польовий шпиталь.

Крім того, Естонія планує направити своїх військових до Великобританії для навчання українських Збройних сил. "Сили оборони Естонії особливо досвідчені у підготовці резервістів для ведення бойових дій у інтенсивній війні проти більшого супротивника, тобто саме для тієї війни, у якій зараз перебуває Україна", - зазначив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Міністр наголосив, що треба бути готовими до російської інформаційної війни, особливо до поширення повідомлень про втому Заходу та неефективність надання допомоги Україні. "Ми не втомилися, всі наші союзники підтвердили готовність допомагати українцям у їхній визвольній війні стільки, скільки це буде потрібно", - наголосив він.

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Естонська підтримка України

Тим часом президент Естонії Алар Каріс опублікував в Twitter фото, на якому він, одягнений у подаровану українським президентом Володимиром Зеленським футболку, допомагає плести камуфляжні сітки для Збройних сил України. За його словами, естонські волонтери вже виготовили дев'ять тисяч метрів квадратних таких сіток.

Загалом Естонія вже надала Україні військову допомогу на майже 250 мільйонів євро. В цю суму входять протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, протитанкові міни та гранатомети, міномети, ручну вогнепальну зброю з боєприпасами, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту, такі як каски та бронежилети, а також пакети з сухими продуктами.

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