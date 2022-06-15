США допоможуть збудувати тимчасові зерносховища біля кордону України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами середи, 15 червня (час київський).

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Українські захисники успішно відбили наступ росіян в районах Богородичного та Долини, проте наступ військ РФ убік Краснопілля на Слов'янському напрямку триває, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні, опублікованому в Facebook.

"На Слов'янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов'янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають", - сказано у зведенні.

Тим часом на Харківщині російські підрозділи, за підтримки вертольотів армійської авіації, намагалися не допустити подальшого просування українських військ до держкордону. Російські сили обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка та завдали авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне.

Цивільну інфраструктуру росіяни обстрілювали й на Сіверському напрямку, зокрема в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області.

На Донецькому напрямку обстрілів з російської артилерії зазнали населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам'янські Дачі.

Російські окупаційні війська також обстріляли позиції українських захисників з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню на Сєвєродонецькому напрямку. Обстріляно цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне. Також армійська авіація росіян завдала авіаудару поблизу Білої Гори. Загалом українські захисники успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.

Неспокійно було й на Бахмутському напрямку. Тут росіяни вели артобстріл українських позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Крім того, поблизу Устинівки зафіксовано авіаудар армійської авіації. "Противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають", - зазначається у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Російські сили відійшли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій росіяни не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Ільїнка, Мар'їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка, а також завдали авіаудару неподалік Кам'янського.

Щодо Південнобузького напрямку, то тут зафіксовано обстріли росіянами населених пунктів Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве, а також авіаудар поблизу Князівки.

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Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер закликав європейські країни відмовитись від покупки російських енергоносіїв, щоб не фінансувати бойові дії РФ в Україні. Ці слова пролунали на кліматичному саміті Austrian World Summit у Відні. "На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну", - заявив Шварценеггер. У березні він уже закликав припинити вогонь в Україні.

++07.41++

Чотири людини загинули в місті Апостолово Дніпропетровської області внаслідок обстрілу його цієї ночі російськими військами з РСЗВ "Ураган". Про це написав у Telegram мер міста Андрій Оса. За його словами, перші наслідки влучення ракет були ліквідовані, роботи триватимуть вранці. Міський голова закликав мешканців міста бути обережними та не торкатися на вулиці жодних металевих предметів.

++07.29++

Війну в Україні не зупинити без прямого втручання НАТО - переконаний колишній командувач збройних сил Альянсу в Європі генерал армії США у відставці Веслі Кларк. "Ідея Генерального секретаря Єнса Столтенберга, яка сьогодні знайшла підтримку, що НАТО не може нічого зробити, якщо не буде прямої атаки, ця ідея була знівельована іще у 90-х роках. Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО", - цитує Кларка "Голос Америки". На його думку, Альянс або "виходить за окреслену територію, або припиняє свою діяльність".

++07.04++

США допоможуть європейським союзникам збудувати тимчасові зерносховища біля кордону України, щоб вивезти з країни зібране зерно. Про це заявив президент США Джо Байден. "Оскільки Україна має таку саму систему залізниць, як Росія, де колія відрізняється шириною від європейської, ми будуватимемо тимчасові елеватори на кордоні України, зокрема, з Польщею, щоб перевантажувати в них зерно з українських вагонів, а далі - в європейські вагони, щоб потім везти морським транспортом", - сказав Байден.

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Американський президент наголосив, що США тісно працюють з європейськими партнерами, щоб вивести 20 мільйонів тонн зерна, заблокованого в Україні, на ринок для зниження глобальних цін на продовольство. При цьому експортувати українське зерно Чорним морем, на його думку, не можна, через високу небезпеку від морських мір для транспортних кораблів.