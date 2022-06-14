Зеленський: Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 червня.

На цій сторінці DW стежила за новинами вівторка, 14 червня (час київський).

++23.04++

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати сучасну протиракетну зброю, якої в України поки що немає на достатньому рівні. "Сьогодні вдалося збити частину російських ракет, які летіли на українські міста. На жаль, є жертви і руйнування. Ми знову і знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя", - наголосив президент у відеозверненні у вівторок ввечері. Перші запити на протиракетні системи Україна зробила ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ, нагадав Зеленський. За його словами, навіть попри те, що у Росії з кожним днем сучасних ракет все менше, у неї лишається ще достатньо старих радянських ракет, які небезпечніші, оскільки менш точні і тому більше загрожують цивільним об'єктам.

Президент також повідомив, що попросив головнокомандувача Збройних сил України "дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що частина наших бійців не має достатньо засобів індивідуального захисту". "Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільство. І я очікую перевірок логістики в армії - перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту", - сказав Зеленський.

Характеризуючи ситуацію на фронті, президент наголосив, що "за минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося". "Найбільш жорстокі бої у Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч - як і раніше. Втрати, на жаль, болісні", - додав він. Донбаський напрямок, за його словами, є "ключовим для визначення того, хто домінуватиме найближчими тижнями". За словами президента, "болісні втрати маємо і на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції". "Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні України. Ключова мета - звільнення Херсона, будемо рухатися до цього крок за кроком", - заявив він.

++22.53++

На Донеччині у вівторок російські військові вбили трьох мирних жителів, ще чотири людини дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 14 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: двох у Новоукраїнці та одного в Добропіллі. Ще чотири людини дістали поранень", - написав він у Telegram. За інформацією голови ОВА, загалом з 24 лютого від російських снарядів загинули вже понад півтисячі цивільних у Донецькій області.

++22.48++

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок здійснив візит до Румунії, де на авіабазі "Михаіл Когелнічану" відвідав французький контингент, який дислоковано в цій країні у складі сил НАТО. "Ніхто не знає, що на нас чекає в найближчі тижні і місяці, але ми зробимо все можливе, щоб покласти край російському вторгненню, допомогти українцям і продовжити переговори", - зауважив Макрон, цитує AP. До контингенту НАТО у Румунії, окрім 500 французьких військових, входять також військовослужбовці США та Бельгії. На переконання Макрона, цей контингент буде "потужним стримуючим фактором" на східному фланзі НАТО. У середу Макрон продовжить своє східноєвропейське турне візитом до Молдови. Раніше ЗМІ повідомляли, що у цей день французький лідер може відвідати Київ, утім, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

++22.30++

Українські військові знищили склад з боєприпасами росіян у передмісті тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині, повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram. "За повідомленнями місцевих патріотів, близько трьох годин палало і вибухало", - йдеться у повідомленні.

++22.15++

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели розмову, під час якої обговорили подальші кроки щодо протидії агресії РФ. "Поговорив із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Напередодні важливих міжнародних подій узгоджувалися подальші кроки щодо протидії агресії Росії проти України. Подякував Канаді за лідерство у підтримці нашої держави. Подальша оборонна співпраця обговорювалася окремо", - написав Зеленський у Twitter.

++21.55++

Уряд Німеччини планує провести міжнародну конференцію боротьби з голодом. Вона пройде 24 червня, тобто безпосередньо перед самітом G7, у МЗС у Берліні, підтвердило міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН виданням медіагрупи Funke. "Агресивна війна Росії проти України ставить світ перед голодною кризою драматичних масштабів", - вказують організатори заходу. Міністри з країн Великої сімки, а також представники найважливіших держав-донорів, постраждалих країн і ООН обговорять у Берліні концепції та допомогу в боротьбі з кризою, що насувається.

++21.20++

Уряд України затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, завдані житлу українців російськими військами. Про це у вівторок повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він нагадав, що раніше така довідка складалась у довільній формі. "Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна", - зауважив голова українського уряду.

++21.05++

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у скоєнні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, міському голові міста Святогірськ Донецька області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України. "За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "русского мира". Також підозрюваний висловлював подяку військовослужбовцям ЗС РФ, які захопили мирне місто", - йдеться у повідомленні. У ньому наголошується, що підозрюваний погодився на пропозицію представника окупаційної адміністрації РФ - т.зв. "глави ДНР" обійняти посаду т.зв. "глави" тимчасово окупованого Святогірська, чим завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Генштаб: ЗСУ відбили штурм на Бахмутському напрямку

++20.40++

Українські воїни відбили ворожий штурм в районі села Берестове у Бахмутському районі на Донеччині, завдавши російським окупантам втрат та змусивши їх відійти на раніше зайняті позиції. Про це у вечірньому зведенні повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. Також росіяни ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, в районі населеного пункту Золоте (Донеччина) та поблизу Рубіжного (Харківщина), йдеться у повідомленні. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли українські війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. "Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки", - зазначають у генштабі.

Окупанти вели також обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя, а також завдали ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Окрім того, на Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали підрозділи українських військ та намагалися вести контрбатарейну боротьбу. На зазначеному напрямку, за даними генштабу, окупанти ведуть розвідку із застосуванням безпілотників, а також дистанційно замінували окремі ділянки річки Інгулець. На Сіверському напрямку підрозділи агресора продовжують обстріли в прикордонних районах. Обстріли тривають і на інших напрямках, зокрема, на Слов'янському і Лиманському.

++20.13++

Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва, повідомило посольство Словенії в Україні. "Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її хоробрий народ у їхній боротьбі за свободу та демократію", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

++19.51++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він не має великого бажання зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним, однак вважає, що потрібно використати всі можливості, щоб припинити війну. "У мене немає великого бажання зустрічатися з президентом Російської Федерації. Я багато разів говорив, що, на жаль, я змушений констатувати, що сьогодні тільки президент Путін вирішує, зупиниться російська армія чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує абсолютно все за громадян Російської Федерації. І за військових Російської Федерації", - сказав Зеленський на онлайн-пресконференції для представників ЗМІ Данії. На його думку, якщо Росія хоче закінчити війну, вона має сісти за стіл переговорів з Україною - з посередниками або без - і вивести війська з території України.

Росія заборонила в'їзд десяткам британських журналістів

++19.30++

Росія заборонила в'їзд у країну десяткам британських журналістів, представників ЗМІ та представників оборонної промисловості. У відповідь на санкції Заходу та "тиск на російські держЗМІ за кордоном", у російський "стоп-лист" включено 29 представників британських ЗМІ, таких як BBC, телекомпанія Sky News, газети Guardian та Times. Загалом в'їзд до Росії заборонено 49 британцям, зокрема заступнику міністра оборони Джеремі Марку Квіну, начальнику штабу ВМС Бенджаміну Джону Кі, командувачу ВПС Майклу Вігстону.

++19.11++

Західні партнери наразі передали Україні близько 10 відсотків озброєнь, які було запитано для створення паритету з армією РФ, повідомила у вівторок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Хоч би скільки зусиль докладала Україна, хоч би якою професійною була наша армія, але без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну. (...) Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали близько 10 відсотків", - розповіла Маляр в ефірі національного телемарафону.

Вона наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. "І ми очікуємо, що наші західні партнери не просто погодяться допомогти, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це буде найближчим часом, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна", - зазначила Маляр.

++18.49++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтримує ідею використання гарячої лінії для інформаторів, щоб підвищити ефективність санкцій проти російських олігархів. За його словами, найближчим часом у Німеччині буде ухвалено другий закон про застосування санкцій, який передбачає, серед іншого, створення національного реєстру активів, що підпадають під санкції або походження яких не зрозуміле. "Ми також створимо спеціальну гарячу лінію для інформаторів", - заявив Шольц.

++18.20++

Через окупацію українських територій в Україні не можуть отримати пенсії 300 тисяч людей. Такі дані навела в ефірі телемарафону у вівторок міністерка соціальної політики Марина Лазебна, запевнивши, що всі гроші збережуться і їх можна буде отримати, щойно пенсіонер виїде на підконтрольну Києву територію. За її словами, проблеми із отриманням коштів на окупованих територіях виникли у тому випадку, якщо раніше вони отримувалися через пошту. "Якщо пошта не працює, то людині за замовчуванням відкривається рахунок у Ощадбанку і його пенсія зберігається... І другий, дзеркальний алгоритм: якщо банк не працює, тоді пошта має донести", – уточнила Лазебна. За її словами, попри війну, українська влада не скоротила жодної соціальної виплати і продовжує фінансування незалежно від місця проживання одержувача, навіть якщо він виїхав за кордон.

В Україні заборонено вже шість проросійських партій

++17.35++

Суд ухвалив рішення про заборону діяльності в Україні вже шістьох проросійських партій, повідомляє Служба безпеки України. "Зокрема, офіційно заборонені: політична партія "Опозиційний блок", політична партія "Соціалісти", політична партія "Справедливість та розвиток", політична партія "Держава", політична партія "Наші", політична партія "Блок Володимира Сальдо", - йдеться у повідомленні СБУ. "Ці політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози суверенітету й територіальній цілісності України. Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогові та займалися колабораційною діяльністю", - зазначили в СБУ.

++17.27++

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляє про збиття вдень у вівторок трьох російських крилатих ракет, які було запущено по території України з акваторії Чорного моря. "Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряне командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами у зоні відповідальності Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗС України", - йдеться у повідомленні. На відео, опублікованому на Facebook сторінці командування, видно залишки однієї зі збитих ракет.

++17.22++

Можливість зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським ніхто не відкидає, але для її проведення потрібна дуже ретельна підготовка, заявив помічник глави держави Юрій Ушаков. "Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне - дуже, дуже, дуже ретельної підготовки. Без цього, марно ніхто не зустрічатиметься", - сказав Ушаков на брифінгу в Москві у вівторок, цитує "Інтерфакс".

Зеленський: Війна має завершитися повагою до нашого суверенітету

++17.10++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна має завершитися повагою до українського народу та суверенітету Української держави. "Війна може завершитися, коли ми, українці, й тільки ми будемо на нашій землі. Звісно, ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості та без зброї. Це точно. Тому ця війна має завершитися повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, до нашого сьогодення та майбутнього і, нарешті, повагою до нашого суверенітету", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії.

Він також додав, що Україна має відновити територіальну цілісність. "Я розумію, що не все одразу. Я розумію, що це великий виклик. Проти нас воює Російська Федерація. Друга армія, як кажуть, за потужністю у світі", - зазначив Зеленський.

++16.48++

Журналісти "Суспільного" Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом із колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська, відео обстрілу опубліковано у вівторок на Youtube-каналі "Суспільного". У повідомленні зазначається, що нікого з працівників ЗМІ не було поранено під час обстрілу, їх евакуювали військовослужбовці ЗСУ.

++16.15++

Литва закупить 18 французьких самохідних артилерійських установок Caesar з гарматою калібром 155 міліметрів. Відповідний меморандум про порозуміння було підписано міністрами оборони обох країн у вівторок у Парижі. За даними агенції BNS, сума угоди становить від 110 до 150 мільйонів доларів, очікується, що гаубиці буде доставлено до Литви до 2027 року.

++16.00++

У міноборони РФ заявляють, що українським бійцям, які перебувають на хімзаводі "Азот" у Сєвєродонецьку, запропоновано у середу, 15 червня, скласти зброю. За словами начальника національного центру управління обороною РФ Михайла Мізінцева, їм гарантується збереження життя. "Інтерфакс" наводить заяву Мізінцева про те, що міноборони РФ відкриє гуманітарний коридор для цивільних осіб із комбінату "Азот" на територію самопроголошеного утворення "ЛНР".

++15.35++

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) анонсувала поставку незабаром Україні самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000. За її словами, навчання українських військових користуванню гаубицями "скоро завершиться", і після того ця важка зброя "може використовуватися у боях в Україні", пише агентство AFP. Утім, конкретних термінів постачання техніки до України Ламбрехт не назвала. "Я не назву ані дати, ані шлях транспортування. Оскільки йдеться про те, щоб як гаубиці, так і ті, хто управлятиме ними у боях, безпечно дісталися України", - зауважила міністерка.

Уряд ФРН на початку травня погодив передачу Україні семи САУ Panzerhaubitzen 2000, які стоять на озброєнні Бундесверу. З 11 травня в Німеччині почалося навчання українських військових, яке мало тривати 40 днів.

++15.20++

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі. "У разі допуску спортсменів із Росії та Білорусі до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання", - наводить слова Гутцайта пресслужба міністерства за результатами онлайн-наради з всеукраїнськими федераціями з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення війна вже забрала життя понад 70 українських спортсменів і тренерів, а тим часом представники Росії та Білорусі шукають можливість виступати під нейтральним білим прапором. "Це недопустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами", - наголосив міністр.

++15.08++

Над Золочевом Львівської області сили української протиповітряної оборони збили російську ракету, уламки впали на цегельний завод. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

++14.55++

Євросоюз не може відмовити Україні, яка зараз бореться за європейські цінності, у праві на членство в спільноті. Таку заяву зробив віцепрезидент Європейської Комісії Франс Тіммерманс в ефірі австрійського суспільного мовника ORF, повідомило видання Kurier. "Українці зараз захищають наші європейські цінності. І з огляду на це, якщо вони просять надати їм можливість приєднатися до ЄС, ми не можемо сказати ні", - сказав Тіммерманс.

Утім, віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що Україна ще не готова до членства і він розуміє причини занепокоєння деяких країн-членів, що пов'язані з "занадто швидким вступом (до ЄС - Ред.) країни, що понівечена війною". "Ми взагалі не можемо назвати жодної дати", - додав єврофункціонер.

++14.19++

Папа римський Франциск знову піддав Росію різкій критиці за її дії в Україні. В інтерв'ю, записаному європейськими виданнями ордена єзуїтів у середині травня, але опублікованому тільки зараз, він згадав жорстокість та грубість російських військ і водночас високо оцінив мужність українців, які виборюють виживання. Понтифік висловив обурення тим, що Росія використовує найманців із Чечні та Сирії.

Глава Святого престолу також висловив думку, що світ вже перебуває у стані третьої світової війни. "Світ перебуває в стані війни. Кілька років тому мені спала на думку ідея сказати, що ми переживаємо третю світову війну частинами й шматками. Так, для мене сьогодні вибухнула третя світова війна", - сказав понтифік.

++13.54++

Президент України Володимир Зеленський звинуватив церкви Німеччини у мовчанні щодо глави РПЦ патріарха Кирила I. "Якщо релігійний лідер благословляє такі звірства та вбивство людей, чому інші церковні лідери не засуджують його? Як можуть християни мовчати?" - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.

Крім того, український лідер знову закликав міжнародних партнерів до активнішої участі та допомоги, включно зі збільшенням постачання зброї. "Путін ненавидить ідею вільного та єдиного життя в Європі, і ми виступаємо проти цього. Тож кажіть, що хочете і як хочете, але допоможіть нам. Будь ласка", - сказав Зеленський.

++13.31++

У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців, в рамках якої Україна повернула тіла 64 захисників "Азовсталі" для подальшого їхнього гідного поховання, повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "Операція проводилася за співпраці мінреінтеграції, ГУР міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України", - йдеться у повідомленні. Процес повернення тіл загиблих українських бійців триватиме, запевнили в відомстві.

++12.58++

Об'єднання зернотрейдерів "Українська зернова асоціація" (УЗА) звернулося до уряду з проханням організувати зерновий коридор для транспортування зерна до річкових портів Дунаю через прикордонний перехід біля розташованого в Молдові села Паланки, дорогу якого раніше не використовували для агроекспорту. Відповідний маршрут УЗА запропонувала як альтернативу проїзду залізничним мостом через Білгород-Дністровський лиман, що був пошкоджений унаслідок неодноразового обстрілу росіян і зараз не функціонує, повідомляється на сайтіасоціації. УЗА нагадала, що до російського вторгнення Україна експортувала 95-98 відсотків агропродукції через морські порти, у натуральному обсязі - по 5-6 мільйонів тонн щомісяця. Однак після блокади чорноморських морських портів Україна може перевозити альтернативними шляхами не більше ніж 1,5 мільйона тонн збіжжя за місяць, кажуть в асоціації.

Читайте також: Восени в Україні можуть бути заблокованими до 75 мільйонів тонн зерна - Зеленський

++11.46++

Прем'єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський не відвідає Київ разом із прем'єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем та прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою через напружений порядок денний, повідомив TV21, посилаючись на відповідь уряду на запит журналістів телеканалу. Водночас в уряді балканської країни наголосили, що підтримка Північною Македонією України та мужнього українського народу беззастережна та висловили сподівання що прем'єр країни вже невдовзі зможе відвідати Київ. Раніше його запрошував з візитом до Києва президент України Володимир Зеленський.

++11.32++

Кабмін спростив організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок під час воєнного стану, повідомляється на сайті Держприкордонслужби України. "Передбачається, що під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому при подачі пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їхнє нотаріальне засвідчення", - йдеться у повідомленні. Тому на період дії надзвичайного чи воєнного стану у разі виїзду з України групи дітей прикордонний контроль здійснюватиметься з пред'явленням: згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей; списків групи дітей та їхніх супроводжуючих; паспорта чи свідоцтва про народження дитини; погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон; завіреної службою у справах дітей заяви батьків, що може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, пояснили в відомстві.

++11.07++

Російським військам вперше за останні кілька тижнів, ймовірно, вдалося просунутися вперед на Харківському напрямку, втім не набагато. Про це йдеться у розвідогляді міністерства оборони Великобританії. Основні сили РФ і досі зосереджені на наступі на Сєвєродонецьк, кажуть у Лондоні. У британському оборонному відомстві також повідомляють про плани Росії збільшити видатки на оборону на 10-12 мільярдів доларів у перерахунку. Це збільшить оборонний бюджет країни на 20 відсотків, виснували аналітики. Утім, британська розвідка прогнозує, що РФ матиме проблеми з виробництвом високоточної оптики та електроніки через санкції та обмежений доступ до сучасних технологій.



++10.30++

Два провідних банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань РФ, повідомляє інформагенція Bloomberg. За даними джерел агентства, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group вирішили відмовитися від операцій щодо боргу РФ після того, як Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати як нові, так і наявні боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.

++10.19++

Система передачі фінансових повідомлень SWIFT із 14 червня перестає надавати послуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) та Московскому кредитному банку (МКБ). Таке рішення було ухвалено у межах шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Раніше повідомлялося, що від SWIFT із 12 березня 2022 року було відключено ВТБ, банк "ФК "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а також держкорпорацію ЗЕБ. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це система передачі фінансових повідомлень, приміром, платіжних доручень, доручень на переказ центробанків, довідкової інформації для здійснення транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тисяч фінансових установ у понад 200 країнах, нагадує "Інтерфакс-Україна".

++09.43++

Голова Офісу президента Андрій Єрмак очікує від Рамштайн-3 рішень щодо постачання Україні важкого озброєння та оперативного навчання українських військових. "Рамштайн-3 має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку", - написав він у Telegram-каналі. Єрмак наголосив, що очікує більш важкої зброї та оперативного навчання українських військових. Він додав, що "все інше сприймається ворогом як слабкість".

++09.37++

На Одещині дві випущені росіянами ракети були збиті українською ППО над морем, повідомляє пресслужба міськради, посилаючись на ОК "Південь". "Дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

++09.15++

Російські окупаційні війська руйнують ущент артилерійським вогнем багатоповерхівки та об'єкти промисловості у Сєвєродонецьку, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", - написав Гайдай у Telegram-каналі.

++08.56++

Унаслідок бомбардувань і обстрілів в Україні пошкоджено 1971 навчальний заклад, з яких 194 повністю зруйновано. Такі актуалізовані дані оприлюднила пресслужба Офісу генпрокурора. Зазначається, що загалом жертвами війни стали щонайменше 288 українських дітей, ще 527 неповнолітніх поранено. Утім, ці дані - не остаточні визнають у відомстві, оскільки триває підрахунок жертв і постраждалих серед дітей у місцях активних бойових дій, на нещодавно звільнених, а також тимчасово окупованих територіях країни.

++08.45++

Російські окупаційні війська з РСЗВ "Ураган" обстріляли Апостолівську та Покровську громади у Дніпропетровській області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький і Синельниківський. Вдарив з "Ураганів" по Апостолівській та Покровській громадах. Люди попередньо не постраждали. У Покровській громаді пошкоджено будинки", - написав голова ОВА у Telegram-каналі. Територію обстежують піротехніки, додав Резніченко.

++07.52++

На Харківщині в понеділок змогли евакуювати понад 1,7 тисячі мешканців із тимчасово окупованих територій області, повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров у Telegram-каналі. За його словами, серед евакуйованих - жителі Печенізької, Куп'янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад.

++07.42++

Російські окупаційні війська намагаються закріпитися в центральній частині міста Сєвєродонецьк, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні, оприлюдненому на Facebook-сторінці. Зазначається, що на Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання, перемістивши у район населених пунктів Кремінна-Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. "За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

На Слов'янському напрямку основні зусилля російських військ зосереджено на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов'янськ. Росіяни застосовують артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля. На Лиманському напрямку окупаційні війська здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман-Райгородок та Ямпіль-Сіверськ.

Також на Бахмутському напрямку спостерігається артобстріл росіянами позицій українських військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Тут противник має частковий успіх і закріплюється у населеному пункті Відродження та продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження-Вершина, визнали в Генштабі ЗСУ.

Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів, хоч і посилив застосування авіації та артилерії для сковування українських військ.

Щодо Південнобузького напрямку, то тут російські війська зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення українськими захисниками контрнаступальних дій, кажуть у Генштабі ЗСУ. На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід-Калинівське. Так само на Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

Повідомляється, що противник обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++07.02++

Перший радник посольства Франції в Україні Брюно Кассанель "категорично заперечує" коментар "Суспільному", що приписується йому, про можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, йдеться на сторінці посольства у Facebook.

"Нині Кассанель перебуває у відпустці у Франції та не має інформації про вищеназваний візит, про що він і заявив журналісту "Суспільного", відповідаючи на запитання", - йдеться у заяві.

++06.55++

Європейська Комісія рекомендуватиме надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени ЄС, пише американське онлайн-видання Politico з посиланням на кількох чиновників, знайомих із перебігом обговорень на цю тему.

++06.35++

За оцінкою міністра продовольства та сільського господарства ФРН Джема Оздеміра (Cem Özdemir), у Німеччині наслідком війни в Україні може стати подальше зростання цін на продукти харчування. "Нам слід очікувати підвищення цін восени та взимку, тому що зараз роздрібні торговці змушені дорого платити за енергоносії, а підвищення цін перекладатиметься на плечі споживачів", - сказав Оздемір газеті Rheinische Post.

++06.25++

Влада Сполучених Штатів має намір спрямовувати Україні близько 1,5 мільярда доларів на місяць на підтримку роботи уряду, заявив перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган. "Ми вже виділили 1 мільярд на ці цілі через різні механізми та маємо намір спрямовувати ще близько 1,5 мільярда щомісяця протягом 4-5 місяців", - сказав він на семінарі у вашингтонському дослідному Центрі імені Вудро Вільсона. Чиновник зазначив, що пряма підтримка української влади є "одним із пріоритетів" адміністрації президента Джо Байдена.