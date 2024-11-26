Шольц: Тема України буде частиною виборчої кампанії у ФРН

Політика щодо України стане одним із важливих питань передвиборної кампанії в Німеччині, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) 25 листопада в ефірі телеканалу ZDF.

За його словами, тривала війна в Європі хвилює німецьких громадян. "У цій війні потрібно добре подумати про те, як діяти мудро. Як діяти обачно", - зазначив він.

Канцлер нагадав, що Німеччина стала другою країною в світі за обсягом допомоги Україні, але водночас не передала крилаті ракети та не дала дозволу завдавати ударів своєю зброєю по території Росії. "Я вважаю, що це той курс, який підтримує більшість громадян", - сказав Шольц.

Він також прокоментував свою нещодавню телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Шольца, бесіда не була приємною, оскільки Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні. Однак, на його думку, такі розмови важливі, оскільки в них можна закликати опонента вивести війська з окупованої території.

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Габек: Німеччина занадто пізно постачала зброю Україні

Напередодні Роберт Габек (Robert Habeck) - міністр економіки ФРН і співголова партії "Союз90/Зелені", яка входить до правлячої коаліції, - назвав помилкою надто повільну допомогу Україні з боку Німеччини для відбиття агресії Росії.

Кандидат у канцлери від Зелених нагадав зокрема про нерішучість німецького уряду щодо поставки Україні танків Leopard. Зараз, за його словами, це відбувається знову в рамках суперечок щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Опитування Бундесверу: у ФРН зростає підтримка передання зброї ЗСУ

За даними щорічного дослідження збройних сил Німеччини (Бундесвер), опублікованого 25 листопада, підтримка передання зброї Україні зросла на чотири відсотки за рік і досягла показника 49 відсотків.

У дослідженні наголошується, що проти постачань виступають в основному виборці популістських партій "Альтернатива для Німеччини" та "Союз Сари Ваґенкнехт", а також жителі країни, які не мають виборчого права.