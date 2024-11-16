Зелені 17 листопада висунуть Габека в канцлери ФРН - ЗМІ

Німецька партія "Союз90/Зелені" на з'їзді 17 листопада обере міністра економіки Роберта Габека своїм кандидатом у канцлери на майбутніх дострокових парламентських виборах.

Партія "Союз90/Зелені" затвердить в неділю, 17 листопада, міністра економіки ФРН Роберта Габека (Robert Habeck) своїм кандидатом у канцлери на майбутніх виборах, пише німецька інформаційна агенція dpa.

Минулого тижня Габек підтвердив, що планує балотуватися на посаду канцлера. Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), яка балотувалася на посаду канцлера від Зелених у 2021 році, ще минулого літа заявила, що не робитиме цього на наступних виборах.

Як очікується, дострокові вибори до Бундестагу можуть пройти 23 лютого 2025 року.

Німецькі Зелені обрали нове керівництво партії

У суботу, 16 листопада, в перший день з'їзду, Зелені обрали нових співголів партії на два роки: Франциску Брантнер (Franziska Brantner) і Фелікса Банашака (Felix Banaszak).

Попередні співголови партії подали у відставку наприкінці вересня після невтішних для Зелених результатів місцевих виборів.