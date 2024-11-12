Німецький президент схвалив дату дострокових виборів

Франк-Вальтер Штайнмаєр схвалив графік дострокових виборів парламенту, який раніше узгодили основні партії. Згідно з ним вибори до Бундестагу мають відбутися 23 лютого 2025 року.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) схвалив у вівторок, 12 листопада, графік дострокових виборів, узгоджений основними партіями. Він назвав план проведення голосування 23 лютого 2025 року "реалістичним".

Згідно з конституцією, президент має право розпустити Бундестаг і призначити нові вибори. Штайнмаєр привітав "той факт, що парламентські фракції погодили графік проведення вотуму довіри уряду 16 грудня" та "чітко дав зрозуміти, що в разі, якщо Бундестаг відкличе довіру канцлеру, він швидко прийме рішення про розпуск", ідеться в офіційній заяві речника президента.

Партії узгодили дату парламентських виборів у ФРН

Раніше цього дня лідери чотирьох парламентських партій домовились про дату дострокових виборів і запропонували її президенту.

Для цього опозиція відступила від своєї вимоги проведення виборів 19 січня 2025 року, а канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) - від своєї початкової пропозиції провести їх у березні.

Розпад урядової коаліції у Німеччині

Правляча у ФРН коаліція розвалилася 6 листопада після того, як Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, а майже всі члени уряду від очолюваної тим партії склали свої повноваження.

Канцлер оголосив, що винесе 15 січня на голосування Бундестагу питання довіри його уряду, щоб отримати можливість провести в березні дострокові вибори. Опозиція наполягала на більш ранньому терміні голосування в парламенті для якнайшвидшого проведення виборів, зокрема - до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.