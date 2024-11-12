У Німеччині погодили дату нових виборів

Лідери партій, коаліція яких розвалилася, та ХДС/ХСС досягли згоди щодо дати проведення дострокових виборів. Президенту ФРН запропонують призначити їх на 23 лютого 2025 року.

У Німеччині лідери ХДС/ХСС, СДПН, Зелених та ВДП домовилися запропонувати президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier) 23 лютого 2025 року як дату проведення дострокових виборів до Бундестагу. Про це у вівторок, 12 листопада, з посиланням на парламентські партійні кола повідомляють агенції dpa та Reuters.

Раніше у цей день лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) відступив від своєї вимоги про проведення нових виборів 19 січня наступного року. Водночас канцлер-соціал-демократ Олаф Шольц відмовився від своєї початкової пропозиції провести нові вибори у березні 2025 року.

Читайте також: Німеччина після розвалу коаліції: на що ще здатен уряд Шольца?

За словами джерел Reuters, Зелені та вільні демократи підтримали пропозицію щодо проведення виборів 23 лютого 2025 року.

Повідомляється, що канцлер Шольц може винести питання вотуму довіри уряду на голосування в Бундестазі вже 16 грудня.

Читайте також: Від розвалу коаліції до нового уряду Німеччини: що далі?

Розпад урядової коаліції у Німеччині

Правляча у ФРН коаліція розвалилася 6 листопада після того, як Шольц оголосив про звільнення Крістіана Лінднера (Christian Lindner) з посади міністра фінансів, а майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

Канцлер оголосив про те, що винесе 15 січня 2025 року на голосування в Бундестазі питання довіри його уряду - щоб отримати можливість провести в березні дострокові вибори

Опозиція наполягала на більш ранньому терміні голосування в парламенті про довіру уряду Шольца та якнайшвидшому проведенні дострокових виборів до Бундестагу. Мерц вважав за необхідне провести дострокові вибори до Бундестагу ще до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.