Шольц: Бундестаг може розглянути довіру уряду ще цього року

Канцлер ФРН може взяти до уваги вимоги опозиції про прискорення організації дострокових виборів у країні. Олаф Шольц заявив, що "не чіпляється за свою посаду", але до виборів треба належно підготуватися.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не виключає, що Бундестаг може розглянути питання про довіру уряду ще до католицького Різдва (25 грудня). Про це він сказав у неділю, 10 листопада, в ефірі німецького телеканалу ARD. Раніше канцлер анонсував розгляд цього питання 15 січня.

"Для мене немає жодної проблеми у тому, щоб порушити питання про довіру перед Різдвом, якщо всі бачать це саме так", - зазначив Шольц.

Він зауважив, що формально як канцлер має сам ініціювати цей крок. Однак, якщо лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) та лідер опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) дійдуть згоди щодо дати розгляду питання про довіру, Шольц "візьме це до уваги" .

"Я прямо заявляю, що, якщо парламент, члени уряду та опозиція, і особливо, демократичні партії, досягнуть угоди, я виходитиму з цього", - заявив канцлер ФРН.

Шольц додав, що "не чіпляється за свою посаду", але під час підготовки до можливих дострокових виборів мають бути дотримані всі формальності. Як приклад того, до чого може призвести метушливість, канцлер навів часткові перевибори до Бундестагу, які довелося проводити в Берліні в лютому 2024 року через організаційний хаос на виборчих дільницях у місті під час парламентських виборів 2021-го.

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Шольц спробує просунути низку законів до розгляду питання про довіру

У час, що залишилися до Різдва, канцлер ФРН хоче домогтися затвердження в Бундестазі кількох - невідкладних, за його словами - урядових проєктів. Зокрема, йдеться про імплементацію до німецького законодавства рішень Європейського Союзу, ухвалених ще минулого року, що покликані обмежити приплив біженців до Європи та ФРН.

Ухвалення цього закону до дострокових виборів має зіграти на руку Шольцу та його прихильникам, оскільки міграційне питання останніми роками стало однією з найчастіших причин для критики чинного уряду ФРН. Однак, чи буде ухвалено цей закон, тепер залежить від опозиції - її голоси потрібні уряду Шольца після того, як правляча коаліція у ФРН розвалилася.

За посилення міграційного законодавства неодноразово висловлювався і Фрідріх Мерц. Тому хоча опозиція навряд чи захоче робити "передвиборні подарунки" правлячим партіям, християнські демократи опиняться в становищі, коли їм потрібно буде або підтримати ініціативу Шольца, або пояснити, чому вони голосують проти заходів, на яких самі ж наполягали.

При цьому саме Мерц наполягає на порушенні питання про довіру уряду до вказаної Шольцем дати. Лідер опозиції - один із головних претендентів на посаду канцлера, якщо Шольцу не вдасться залишитися на посаді.

Розпад урядової коаліції у Німеччині

Правляча у ФРН "світлофорна коаліція" розвалилася 6 листопада після того, як Шольц оголосив про звільнення Крістіана Лінднера (Christian Lindner) з посади міністра фінансів, а майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

Канцлер оголосив про те, що винесе 15 січня 2025 року на голосування в Бундестазі питання довіри його уряду - щоб отримати можливість провести в березні дострокові вибори

Опозиція наполягає на більш ранньому терміні голосування в парламенті про довіру уряду Шольца та якнайшвидшому проведенні дострокових виборів до Бундестагу. Так, Мерц вважає за необхідне провести дострокові вибори до Бундестагу ще до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.