  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Шольц звільнив міністра, який очолює одну з партій коаліції

Ольга Лебедєва | Дмитро Шварц
6 листопада 2024 р.

Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, який очолює Вільну демократичну партію - партнера по коаліції. Найближчим часом очікується офіційна заява канцлера Німеччини.

https://p.dw.com/p/4mie0
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і вже колишній міністр фінансів, голова ВДП Крістіан Лінднер
Шольц і Лінднер (архівне фото)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner), який є головою "Вільної демократичної партії" (ВДП) - однієї з трьох партій коаліції.

Про це ввечері в середу, 6 листопада, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штефен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Лінднер запропонував провести вибори, Шольц його звільнив

За даними німецьких ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету, до якого входять голови коаліційних партій і відповідних парламентських фракцій, запропонував провести дострокові вибори на початку 2025 року. За такої умови він був готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитися в складі перехідного уряду до проведення парламентських виборів і формування нового уряду.

У відповідь Шольц заявив, що звільняє Лінднера. Найближчим часом очікується офіційна заява канцлера.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц визнав труднощі в управлінні урядовою коаліцією

Шольц визнав труднощі в управлінні урядовою коаліцією

"Коаліційний уряд, який я очолюю, не є найлегшим у світі", - визнав канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Політика26 жовтня 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр фінансів Крістіан Лінднер (ліворуч) і міністр економіки Роберт Габек (праворуч)

Ультиматум міністра фінансів: чи вистоїть уряд Шольца?

Ультиматум міністра фінансів: чи вистоїть уряд Шольца?

У Німеччині правляча коаліція канцлера Олафа Шольца може розвалитися уже цього тижня. А якщо і встоїть, то, швидше за все, лише до кінця листопада. Дострокові вибори у ФРН можуть відбутися уже в березні наступного року.
Політика4 листопада 2024 р.
Олаф Шольц

Німецький уряд канцлера Шольца за крок до розвалу?

Німецький уряд канцлера Шольца за крок до розвалу?

У Німеччині сумніваються в тому, що правляча трипартійна коаліція канцлера Олафа Шольца проіснує до чергових виборів у вересні 2025 року. Політична криза може вибухнути вже цієї осені.
Політика27 вересня 2024 р.
Більше публікацій