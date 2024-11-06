Шольц звільнив міністра, який очолює одну з партій коаліції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner), який є головою "Вільної демократичної партії" (ВДП) - однієї з трьох партій коаліції.

Про це ввечері в середу, 6 листопада, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штефен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Лінднер запропонував провести вибори, Шольц його звільнив

За даними німецьких ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету, до якого входять голови коаліційних партій і відповідних парламентських фракцій, запропонував провести дострокові вибори на початку 2025 року. За такої умови він був готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитися в складі перехідного уряду до проведення парламентських виборів і формування нового уряду.

У відповідь Шольц заявив, що звільняє Лінднера. Найближчим часом очікується офіційна заява канцлера.