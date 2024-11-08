У Німеччині обіцяють Україні підтримку попри розвал коаліції

За словами представника німецького уряду, військова та фінансова допомога Україні - гарантована. ФРН планувала виділити 4,4 мільярда євро на підтримку України в 2025 році.

Підтримка України з боку Німеччини - гарантована, незважаючи на розвал правлячої у ФРН коаліції, заявила в п'ятницю, 8 листопада, заступниця офіційного представника німецького уряду Крістіане Гоффман (Christiane Hoffmann).

"Важливо сказати, що допомога Україні - військова і фінансова - гарантована, і що ми надаємо значну підтримку як на національному рівні, так і в рамках G7", - сказала вона.

ФРН планувала виділити 4,4 млрд євро на підтримку України в 2025

Головним каменем спотикання між трьома партіями коаліції був бюджет Німеччини на 2025 рік, включно зі статтями, що передбачають допомогу Україні. Його мали ухвалити в листопаді, але тепер процес зайшов у глухий кут, констатувало агентство AFP.

Уряд Шольца планував виділити 4,4 мільярда євро на підтримку України в 2025 році. Для порівняння - цього року на ці цілі витрачено вісім мільярдів євро.