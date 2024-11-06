Правляча коаліція в Німеччині розвалилася

Канцлер ФРН винесе питання довіри до уряду на голосування Бундестагу 15 січня. Цьому передувало звільнення міністра фінансів Лінднера, який очолює одну з трьох партій коаліції, бо той запропонував дострокові вибори.

Правляча у ФРН "світлофорна коаліція", що складається з трьох політичних сил - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) і "Союзу90/Зелених", розвалилася.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив увечері в середу, 6 листопада, що винесе питання вотуму довіри до його уряду на голосування в Бундестазі 15 січня. Це дасть можливість провести в березні дострокові вибори.

За словами Шольца, він єдиний у думці з віцеканцлером Робертом Габеком (Robert Habeck), що Німеччині необхідна швидка ясність в питанні майбутнього політичного курсу. Тому за кілька тижнів, що залишаються до Різдва, канцлер винесе на голосування парламенту всі законопроєкти, що потребують швидкого ухвалення, зокрема, щодо екстреної підтримки промисловості, а також заходів зі стабілізації пенсій.

Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера, який очолює одну з партій коаліції

Заяві Шольца передувало звільнення ним міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner), який є головою ВДП.

Лінднер після цього звинуватив Шольца в розвалі коаліції та заявив, що вільні демократи готові взяти на себе відповідальність за долю Німеччини в іншому уряді після нових виборів.

Партнерів по "світлофорній коаліції" давно розділяють суперечки з питань економічної, фінансової та соціальної політики, через які вони не можуть узгодити бюджет Німеччини на 2025 рік. Конфлікт спалахнув з новою силою наприкінці минулого тижня, коли став публічним лист Лінднера до Шольца з вимогою кардинальної зміни політики. Через це послання СДПН Шольца та "зелені" звинуватили вільних демократів у небажанні спільно шукати розв'язання проблем і прагненні знайти привід для розриву коаліції.

Лінднер запропонував провести дострокові вибори

За даними німецьких ЗМІ, сьогодні ввечері у відомстві канцлера на засіданні коаліційного комітету, до якого входять голови "світлофорних" партій і відповідних парламентських фракцій, Лінднер запропонував партнерам погодитись на проведення дострокових парламентських виборів. За такої умови він був готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитися в складі перехідного уряду до проведення парламентських виборів і формування нового уряду.

Натомість Шольц оголосив, що звільняє Лінднера, після чого виступив із публічною заявою щодо винесення питання довіри до уряду на голосування парламенту.