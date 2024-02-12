Перевибори в Берліні: ХДС та АдН дещо покращили результати

У Берліні відбулися часткові перевибори до Бундестагу. ХДС та АдН трохи зміцнили свої позиції, а партії правлячої коаліції - навпаки. При цьому усі обрані у 2021 році прямим голосуванням депутати зберегли свої мандати.

У неділю, 11 лютого, у Берліні відбулися часткові перевибори до Бундестагу. Повторне голосування відбулося у 455 із 2256 виборчих округів столиці ФРН, у яких проживає 550 тисяч виборців. Офіційні результати було оголошено в ніч проти 12 лютого. Як і очікувалося, на розподіл сил у німецькому парламенті вони не вплинули.

Консервативний Християнсько-Демократичний союз (ХДС) зміг покращити свій результат загалом по Берліну на 1,3 відсоткового пункту - до 17,2 відсотка. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" додала один процентний пункт і тепер має у столиці ФРН 9,4 відсотка голосів виборців. Результат Лівої партії покращився на 0,5 пункту, досягнувши 11,5 відсотка.

Тим часом партії-члени коаліції, що править зараз у країні, навпаки, дещо втратили позиції в столиці. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яку представляє канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), втратила 1,2 відсоткового пункту, але залишилася найсильнішою партією з 22,2 відсотка. За нею слідує партія "Союз 90"/Зелені" з 22 відсотками (мінус 0,3 пункту) та Вільна демократична партія (ВДП) з 8,1 відсотка (мінус 0,9 пункту).

При цьому всі депутати, обрані до Бундестагу від Берліна у 2021 році прямим голосуванням, зберегли свої мандати.

Хаос на виборах у Берліні 2021 року

Вибори до Бундестагу, що відбулися 26 вересня 2021 року, супроводжувалися довгими чергами на деяких берлінських дільницях через брак бюлетенів та кабінок для голосування.

Найсильніше хаос позначився на берлінському адміністративному окрузі Панков, де було анульовано понад 85 відсотків голосів. В окрузі Шарлоттенбурґ-Вільмерсдорф таке рішення торкнулося 42,7 відсотка, в окрузі Фрідріхсгайн-Кройцберг - 33,8 відсотка, у Райнікендорфі - 31,7 відсотка голосів.

Явка у Берліні при цьому становила 75,2 відсотка. На перевиборах явка виборців була очікувано значно нижчою, ніж у 2021 році. У листопаді 2022 року Бундестаг підтримав проведення повторних парламентських виборів на 431 виборчій дільниці Берліна. У грудні 2023 року Федеральний Конституційний суд у Карлсруе підтвердив це рішення.

Також у столиці Німеччини було вирішено провести повторні вибори до місцевого парламенту.

Берлін представлений у Бундестазі 29 депутатами.