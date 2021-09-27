 Результати виборів у ФРН різно оцінили у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2021

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Новини

Результати виборів у ФРН різно оцінили у світі

Попередні результати виборів у Бундестаг Німеччини спричинили за кордоном різноманітні відгуки. У ЄС занепокоєні в очікуванні тривалих коаліційних переговорів, а Китай розраховує на прагматизм нового німецького уряду.

У різних країнах по різному відерагували на результати виборів в Німеччині

У різних країнах по різному відерагували на результати виборів в Німеччині

Результати виборів у Бундестаг Німеччини спричинили за кордоном різноманітні відгуки. Президент США Джо Байден так відреагував на перемогу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка здобула найбільше голосів: "Оце таке! А вони сильні". Його цитує у понеділок, 27 вересня, агенція dpa. Про "чудові результати" партії Шольца згадав у привітаннях СДПН спрем'єр-міністр Іспанії, соціаліст Педро Санчес.

Тривога щодо тривалого формування нового уряду

Водночас канцлер Австрії, консерватор Себастіан Курц у Відні зазначив, що в результаті виборів у Німеччині можливі різні розстановки сил, тож найближчі тижні покажуть, хто стане канцлером ФРН.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка є членкою Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а також президент Франції Еммануель Макрон, за даними агенцій, поки офіційно не прокоментували результати виборів у ФРН. Однак, як зазначає dpa, у Єврокомісії з занепокоєнням сприймають невеликий відрив переможця від ХДС/ХСС. Це може означати, що формування нового уряду ФРН затягнеться, тож ухвалення важливих рішень на рівні ЄС доведеться відкласти. В Єлисейському палаці у Парижі також сподіваються, що коаліційні переговори у Берліні не розтягнуться у часі, пише агенція з посиланням на джерела.

Москва і Пекін сподіваються на прагматичність

У Москві розраховують на "спадкоємність нового керівництва ФРН, що буде сформовано за підсумками виборів в Бундестаг, у відносинах з Росією". Як зазначив прессекретар президента РФ Володимира Путіна, у Москви і Берліна мають місце розбіжності. "Але нас об'єднує розуміння того, що проблеми можна і потрібно вирішувати тільки за допомогою діалогу. Наскільки ми розуміємо, процес створення коаліції буде тривалий, складний, тому будемо дивитися далі", - сказав Дмитро Пєсков, цитує "Інтерфакс". Речник Кремля наголосив, що Москва зацікавлена ​​в продовженні "інвестиційних і торгових" відносин. Як відомо, представники різних політичних сил, що пройшли в Бундестаг і ймовірно формуватимуть коаліцію, неоднозначно сприймають проєкт РФ "Північний потік-2".

У Пекіні ж очікують прагматизму від нового німецького уряду. "Ми сподіваємося і очікуємо, що новий уряд Німеччини продовжить свою прагматичну та збалансовану політику щодо Китаю", - цитує dpa коментар МЗС Китаю, у котрому не згадується жодна німецька партія.

Дивитись відео 04:08

Вибори у Німеччині: все, що треба знати про голосування у ФРН (16.09.2021)

  • Канцерка Анґела Меркель

    Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

    Канцерка Анґела Меркель

    Канцлерка ФНР Анґела Меркель (Angela Merkel) на одній з виборчих дільниць у Берліні, де вона найімовірніше голосує за власну політичну силу - Християнсько-демократичний союз.

  • Лідер СДПН Мартін Шульц

    Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

    Лідер СДПН Мартін Шульц

    Разом із дружиною Інґе лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц (Martin Schulz) проголосував у своєму рідному містечку Вюрзелен поблизу Аахена.

  • Співголова німецької партії Союз-90/Зелені Джем Ездемір

    Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

    Співголова німецьких Зелених

    На одну з виборчих дільниць Берліна прийшов віддати свій голос на виборах і співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Джем Ездемір (Cem Özdemir). Його політична сила набирає досить голосів, щоб взяти участь у переговорах щодо формування нової урядової коаліції.

  • Голосування поштою

    Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

    Голосування поштою

    Дехто з головних кандидатів скористались можливістю голосувати поштою. Так вчинили лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner), лідери виборчого списку правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Александер Ґауланд (Alexander Gauland) та Аліса Вайдель (Alice Weidel), а також перший номер у списку Лівої партії Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht)

  • Дітмар Барч голосує

    Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

    Дітмар Барч

    Один з перших номерів у списку Лівої партії Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) голосує на одній з виборчих дільниць у місті Преров у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

  • Черги в Берліні

    Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

    Довжелезні черги в Берліні

    Ці виборці в Берліні чекають у черзі на можливість віддати свій голос за ту політичну силу, яку підтримують. Явка на цьогорічних виборах у Німеччині склала близько 75 відсотків.

  • Вибори до Бундестагу 2017

    Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

    Близько 61,5 мільйона громадян ФРН мають право голосу

    Право обирати мають всі громадяни ФРН, незалежно від віросповідання, походження та етнічної приналежності. На фото - жінка-мусульманка, котра голосує на одній з виборчих дільниць у Берліні. У Німеччині кожен десятий з усіх громадян, наділених правом голосу, має міграційне походження.

  • Вибори до Бундестагу 2017

    Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

    Мультикультурність у політиці

    На сьогодні загалом 37 з 631 депутатів Бундестагу мають міграційне походження, тобто свого часу прибули самі до Німеччини з іншої країни або є дітьми батьків-мігрантів. На фото - родина з Бангладеш у Берліні, що взяла участь у голосуванні до німецького Бундестагу.

    Автор: Хлоя Лінхем, Ніколь Ґебель, Валерій Сааков


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