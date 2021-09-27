Результати виборів у ФРН різно оцінили у світі

Результати виборів у Бундестаг Німеччини спричинили за кордоном різноманітні відгуки. Президент США Джо Байден так відреагував на перемогу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка здобула найбільше голосів: "Оце таке! А вони сильні". Його цитує у понеділок, 27 вересня, агенція dpa. Про "чудові результати" партії Шольца згадав у привітаннях СДПН спрем'єр-міністр Іспанії, соціаліст Педро Санчес.

Тривога щодо тривалого формування нового уряду

Водночас канцлер Австрії, консерватор Себастіан Курц у Відні зазначив, що в результаті виборів у Німеччині можливі різні розстановки сил, тож найближчі тижні покажуть, хто стане канцлером ФРН.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка є членкою Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а також президент Франції Еммануель Макрон, за даними агенцій, поки офіційно не прокоментували результати виборів у ФРН. Однак, як зазначає dpa, у Єврокомісії з занепокоєнням сприймають невеликий відрив переможця від ХДС/ХСС. Це може означати, що формування нового уряду ФРН затягнеться, тож ухвалення важливих рішень на рівні ЄС доведеться відкласти. В Єлисейському палаці у Парижі також сподіваються, що коаліційні переговори у Берліні не розтягнуться у часі, пише агенція з посиланням на джерела.

Москва і Пекін сподіваються на прагматичність

У Москві розраховують на "спадкоємність нового керівництва ФРН, що буде сформовано за підсумками виборів в Бундестаг, у відносинах з Росією". Як зазначив прессекретар президента РФ Володимира Путіна, у Москви і Берліна мають місце розбіжності. "Але нас об'єднує розуміння того, що проблеми можна і потрібно вирішувати тільки за допомогою діалогу. Наскільки ми розуміємо, процес створення коаліції буде тривалий, складний, тому будемо дивитися далі", - сказав Дмитро Пєсков, цитує "Інтерфакс". Речник Кремля наголосив, що Москва зацікавлена ​​в продовженні "інвестиційних і торгових" відносин. Як відомо, представники різних політичних сил, що пройшли в Бундестаг і ймовірно формуватимуть коаліцію, неоднозначно сприймають проєкт РФ "Північний потік-2".

У Пекіні ж очікують прагматизму від нового німецького уряду. "Ми сподіваємося і очікуємо, що новий уряд Німеччини продовжить свою прагматичну та збалансовану політику щодо Китаю", - цитує dpa коментар МЗС Китаю, у котрому не згадується жодна німецька партія.

Дивитись відео 04:08 Поділитись Як обирають Бундестаг і канцлера Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/40PXc Вибори у Німеччині: все, що треба знати про голосування у ФРН (16.09.2021)