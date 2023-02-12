На перевиборах у Берліні перемогли християнські демократи

Християнсько-демократичний союз набирає на виборах до земельного парламенту Берліна, за попередніми підрахунками, близько 28 відсотків, що є його найкращим результатом з 1999 року.

У неділю, 12 лютого, у Берліні відбулися безпрецедентні повторні вибори. У листопаді 2022 року у судовому порядку були анульовані результати федеральних і муніципальних виборів, що відбулися 26 вересня 2021 року.

Судді вирішили, що грубі організаційні помилки на сотнях виборчих дільниць по всьому місту зробили голосування недійсним, і постановили провести перевибори. За висновком суду, затримки і порушення вплинули на результати голосування приблизно у 60 відсотків місць у берлінському парламенті.

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На повторних виборах перемогу, за попередніми результатами, здобув Християнсько-демократичний союз (ХДС), який набрав 27,8-28,0 відсотка (у 2021 році - 18 відсотків). За друге місце суперечка точиться між Соціал-демократичною партією Німеччини - 18,7 відсотка (21,4 відсотка у 2021 році) і "Союзом-90/Зелені", 18,8 відсотка (18,9 - у 2021 році).

Дещо погіршила свої позиції Ліва партія, у якої 12,1-12,7 відсотка порівняно з 14,1 у 2021 році. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" отримує 9-9,4 відсотка (8 відсотків у 2021). Наразі незрозуміло, чи зможе подолати п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для проходження до земельного парламенту, Вільна демократична партія (ВДП), яка набирає 4,8-5 відсотків.

Найкращий результат ХДС з 1999 року

Попри переконливу перемогу християнських демократів, які показали найкращий результат з 1999 року, нинішня правляча коаліція в земельному парламенті, що складається з СДПН, Зелених і Лівої партії, зберігає більшість.

Бургомістерка Берліна Франциска Гіффай (Franziska Giffey) висловила надію, що СДПН залишиться правлячою партією в коаліції. Для цього їй, однак, необхідно опинитися на другому місці. Питання про можливі зміни в правлячій коаліції вона залишила відкритим. Водночас кандидат від ХДС Берліна Кай Вегнер (Kai Wegner) заявив про намір розпочати переговори щодо формування коаліції з СДПН і "Союзом-90/Зелені".

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