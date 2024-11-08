Шольц готовий обговорити дату дострокових виборів Бундестагу

За словами канцлера Німеччини, необхідно спокійно домовитись про дату парламентських виборів після розпаду правлячої коаліції. Лідер опозиції Мерц запропонував провести вибори за день до інавгурації Трампа.

Після розколу урядової коаліції в Німеччині канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив готовність до компромісного рішення про дату проведення дострокових парламентських виборів.

"Ми повинні обговорити цю дату якомога спокійніше", - сказав він на неформальному саміті Європейського Союзу в Будапешті в п'ятницю, 8 листопада.

За його словами, під час обговорення фракціями Бундестагу проблематики затвердження законопроєктів, які необхідно ухвалити до виборів, можна також знайти відповідь на запитання про відповідний час для голосування щодо вотуму довіри уряду.

Опозиція пропонує провести вибори за день до інавгурації Трампа

Тим часом голова найбільшої опозиційної партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вважає за необхідне провести дострокові вибори до Бундестагу ще до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

"Нові вибори в Німеччині могли б відбутися 19 січня", - заявив він тижневику Stern і телеканалу RTL. Мерц зазначив, що до цієї дати ще 2,5 місяця, і послався на досвід Франції, в якій підготовка дострокових виборів можлива в чотиритижневий термін.

На його думку, за пропозицією Шольца провести вибори наприкінці березні ховаються тактичні міркування - той нібито хоче дочекатися проведення місцевих виборів у Гамбурзі 2 березня і сподівається покращити позиції своєї партії.

Своєю чергою заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффман (Christiane Hoffmann) підтвердила, що Шольц відхилив вимогу Мерца про винесення питання вотуму довіри уряду на голосування парламенту вже 13 листопада, щоб провести вибори в січні. Цього дня Шольц виступить у Бундестазі з урядовою заявою про поточну ситуацію.