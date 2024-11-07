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ПолітикаНімеччина

Штайнмаєр затвердив перестановки в уряді Німеччини

Катерина Вєнкіна
7 листопада 2024 р.

Німецький президент вручив свідоцтва про звільнення міністрам фінансів, юстиції та освіти.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручає Крістіану Лінднеру свідоцтво про звільнення з посади міністра фінансів ФРН
Штайнмаєр вручає Лінднеру свідоцтво про звільненняФото: Lisi Niesner/REUTERS

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив у четвер, 7 листопада, свідоцтва про звільнення міністру фінансів Крістіану Лінднеру (Christian Lindner), міністру юстиції Марко Бушманну (Marco Buschmann) і міністерці освіти Беттіні Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) з Вільної демократичної партії (ВДП).

За пропозицією канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) президент призначив новим міністром фінансів Йорґа Кукіса (Jörg Kukies).

Своєю чергою міністр транспорту Фолькер Віссінг (Volker Wissing) вийде з лав ВДП і очолить також міністерство юстиції. Міністр продовольства і сільського господарства Джем Оздемір (Cem Özdemir) суміщатиме цю посаду з посадою міністра освіти.

Віцепрем'єр ФРН не наполягає на якнайшвидших виборах

Віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) підтвердив, що представники партії "Союз90/Зелені" продовжать працювати в чинному уряді.

Габек не став наполягати на якнайшвидшому проведенні нових виборів. За його словами, Шольц сам має знайти оптимальний час для голосування про вотум довіри уряду в Бундестазі, яке відкриє шлях для дострокових парламентських виборів.

Раніше Штайнмаєр закликав до здорового глузду та відповідальності у зв'язку з розвалом правлячої коаліції, що складалася з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), ВДП і Зелених.

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