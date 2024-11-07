Новим міністром фінансів Німеччини буде радник Шольца Кукіс

Йорґ Кукіс за дорученням Олафа Шольца погоджує для нього формулювання документів на самітах G7 і G20. Він є найважливішим радником німецького канцлера з питань економіки та фінансів.

Новим міністром фінансів Німеччини стане радник канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) з питань економіки та фінансів Йорґ Кукіс (Jörg Kukies). Про це повідомив у четвер, 7 листопада, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Зараз соціал-демократ Кукіс обіймає посаду державного секретаря у відомстві канцлера і є одним із найважливіших радників Шольца. Серед іншого Кукіс погоджує формулювання заключних домовленостей на самітах Групи семи (G7) і Групи двадцяти (G20).

Напередодні Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) на тлі конфлікту щодо латання дірок у федеральному бюджеті. Кукіс очолить міністерство, коли отримає офіційний указ про призначення від президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier).

Розвал правлячої коаліції в Німеччині

Лінднер очолює одну з трьох коаліційних партій - Вільну демократичну партію (ВДП). Після його звільнення розвалилась правляча у ФРН "світлофорна коаліція", до якої входили також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) і "Союз90/Зелені". Інші міністри з ВДП подали у відставку, крім міністра транспорту Фолькера Віссінґа (Volker Wissing), який погодився залишитися в складі уряду до запланованих нових виборів, але вийти з лав ВДП. Надалі він буде в уряді безпартійним. "Я не хочу ставати тягарем для своєї партії", - заявив Віссінґ.

15 січня Шольц винесе на голосування в Бундестазі питання про довіру до його уряду, щоб отримати можливість провести в березні дострокові вибори.