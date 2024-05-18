Розвідка США оцінила обсяги втрат потужностей російських НПЗ

Унаслідок регулярних ударів українських дронів виведено з ладу близько 14 відсотків нафтопереробних потужностей Росії, підрахували в американській розвідці, пише Bloomberg.

У першому кварталі 2024 року від ударів українських безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії було виведено з ладу близько 14 відсотків нафтопереробних потужностей РФ, що призвело до зростання внутрішніх цін на пальне.

Такий висновок містить оприлюднений 17 травня матеріал Bloomberg , автори якого посилаються на відповідний звіт розвідки міністерства оборони США (Пентагон).

Згідно з даними американських розвідників, втрата частини потужностей російських нафтопереробних заводів (НПЗ) призвела до того, що вже до середини березня зростання внутрішніх цін на паливо в РФ становило 20-30 відсотків. Тож задля покриття потреб внутрішнього ринку влада Росії була змушена зупинити експорт окремих нафтопродуктів.

"Щоб дати раду наслідкам цих ударів, Росія заборонила на пів року експорт бензину та, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, попри плани імпортувати їх з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту", - цитує Bloomberg доповідь американської розвідки.

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Незначний вплив на російську енергомережу

Водночас автори доповіді визнають, що удари українських БпЛА по енергетиці РФ мали досить незначні наслідки: було зафіксовано лише низку незначних перебоїв в електропостачанні армії та цивільного населення. Одна з причин - РФ має значну генеруючу потужність - третю за величиною у світі - та високий ступінь дублювання у своїй електромережі.

На тлі того, що удари українських БпЛА по російських об'єктах енергетики досі тривають, цей звіт охоплює лише двомісячний період - від 21 січня, коли було атаковано НПЗ "Новатек" в Усть-Лузі, до атаки на електростанцію в Новочеркаську 24 березня.

Нагадаємо, напередодні було зафіксовано одну з наймасовіших атак БпЛА на кілька військових та інфраструктурних об'єктів РФ - базу військово-морських сил РФ у Севастополі й Новоросійську, а також на НПЗ й нафтові термінали в Новоросійську й Туапсе. Повідомлялося також і про ураження електропідстанцій.

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