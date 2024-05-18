Розвідка США оцінила обсяги втрат потужностей російських НПЗ

Розвідка США оцінила обсяги втрат потужностей російських НПЗ18 травня 2024 р.
У першому кварталі 2024 року від ударів українських безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії було виведено з ладу близько 14 відсотків нафтопереробних потужностей РФ, що призвело до зростання внутрішніх цін на пальне.
Такий висновок містить оприлюднений 17 травня матеріал Bloomberg, автори якого посилаються на відповідний звіт розвідки міністерства оборони США (Пентагон).
Згідно з даними американських розвідників, втрата частини потужностей російських нафтопереробних заводів (НПЗ) призвела до того, що вже до середини березня зростання внутрішніх цін на паливо в РФ становило 20-30 відсотків. Тож задля покриття потреб внутрішнього ринку влада Росії була змушена зупинити експорт окремих нафтопродуктів.
"Щоб дати раду наслідкам цих ударів, Росія заборонила на пів року експорт бензину та, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, попри плани імпортувати їх з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту", - цитує Bloomberg доповідь американської розвідки.
Читайте також: Зеленський про атаки по російських НПЗ: Реакція США не була позитивною
Незначний вплив на російську енергомережу
Водночас автори доповіді визнають, що удари українських БпЛА по енергетиці РФ мали досить незначні наслідки: було зафіксовано лише низку незначних перебоїв в електропостачанні армії та цивільного населення. Одна з причин - РФ має значну генеруючу потужність - третю за величиною у світі - та високий ступінь дублювання у своїй електромережі.
На тлі того, що удари українських БпЛА по російських об'єктах енергетики досі тривають, цей звіт охоплює лише двомісячний період - від 21 січня, коли було атаковано НПЗ "Новатек" в Усть-Лузі, до атаки на електростанцію в Новочеркаську 24 березня.
Нагадаємо, напередодні було зафіксовано одну з наймасовіших атак БпЛА на кілька військових та інфраструктурних об'єктів РФ - базу військово-морських сил РФ у Севастополі й Новоросійську, а також на НПЗ й нафтові термінали в Новоросійську й Туапсе. Повідомлялося також і про ураження електропідстанцій.
Читайте також: Удари України по російських НПЗ засудило Міжнародне енергетичне агентство