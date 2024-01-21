У РФ через атаку паралізовано роботу нафтового термінала

На терміналі в Усть-Лузі досі палає пожежа, спричинена "зовнішніми факторами". Водночас, за даними ЗМІ, нафтовий об'єкт атакували дрони в межах спецоперації СБУ.

Російська газова компанія "Новатек" заявила в неділю, 21 січня, про призупинення робіт на контрольованому нею терміналі на Балтійському морі внаслідок загоряння "промислових об'єктів".

"За попередньою інформацією, пожежа виникла в результаті зовнішнього впливу", - йдеться в заяві компанії без будь-яких подробиць. Там зазначається, що технологічний процес на "Новатек-Усть-Луга" зупинено та створено оперативний штаб з ліквідації наслідків. Оцінку збитків проведуть пізніше, додали в "Новатек". Водночас російські ЗМІ повідомляли, що перед інцидентом в районі Кінгісеппа було помічено як мінімум два БпЛА.

Як йдеться на сайті компанії, термінал в Усть-Лузі, розташований на березі Фінської затоки приблизно в 170 км на захід від Санкт-Петербурга, переробляє стабільний газовий конденсат в легку і важку нафту, авіаційне паливо, мазут і газойль. Також порт використовується для відвантаження продуктів переробки на міжнародні ринки.

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ЗМІ: За атакою стоїть СБУ

Водночас українська агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела пише, що термінал атакували дрони в межах спецоперації Служби безпеки України.

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області - важливий об'єкт для ворога. Там переробляють пальне, яке, зокрема, поставляється і для військ Росії. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, а й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - цитує агентство співрозмовника.

Внаслідок удару почалася масштабна пожежа, яка палає досі, тож росіяни були змушені провести евакуацію співробітників, додав він.

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