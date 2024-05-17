В РФ лунали вибухи, горів НПЗ, в Севастополі - знеструмлення

В міноборони РФ заявили, що упродовж ночі нібито збили 102 дрони, 51 з них - в Криму. Окупаційна влада Севастополя повідомила про пошкодження підстанції і часткове знеструмлення.

Міністерство оборони Росії зранку п'ятниці, 17 травня, заявило про те, що упродовж ночі російська протиповітряна оборона нібито "знищила і перехопила" 102 безпілотники літакового типу. Відповідальність за атаку у РФ традиційно поклали на Україну.

Так, за твердженням російського відомства, 51 дрон збили над територією окупованого Росією Криму, 44 - над територією Краснодарського краю РФ, шість - над Бєлгородщиною, один - над Курською областю. Крім того в міноборони РФ також заявили про знищення шести безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

Пожежа на НПЗ в Краснодарському краї

При цьому в Туапсинському районі Краснодарського краю сталося займання на території нафтопереробного заводу, повідомляє російська агенція "Интерфакс" з посиланням на оперштаб Кубані. Там стверджують, що пожежа виникла внаслідок падіння двох дронів. Наразі вогонь вдалося локалізувати. Попередньо - постраждалих немає, стверджують в оперштабі.

Водночас губернатор Краснодарського краю Володимир Кондратьєв заявив про нібито "безуспішну" спробу атакувати Новоросійськ, під час якої, як стверджує він, сили ППО "подавили понад 10 дронів". Як пише в Telegram російський чиновник, унаслідок падіння БпЛА виникли локальні загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Утім, за даними Telegram-каналу ASTRA, свідки нарахували щонайменше 33 дрони та понад 35 вибухів в Новоросійську. Місцеві повідомляли про знеструмлення порту. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

На Бєлгородщині дронової атаки зазнали одразу кілька населених пунктів, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Він заявив, що унаслідок дронового удару по автомобілю у селищі Октябрський загинули жінка та дитина, ще двоє чоловіків зазнали легких поранень.

Також Гладков повідомив про дроновий удар по автозаправній станції поруч із селом Безсонівка. Унаслідок вибуху загорівся один з резервуарів, пожежу вже ліквідували, написав він у Telegram.

Севастополь частково без світла

Між тим, у Криму основний удар прийшовся на окупований Севастополь. Як стверджує так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв, російські окупаційні сили знищили "десятки БпЛА та більше п'яти безекіпажних катерів", постраждалих немає.

Водночас, за його твердженнями, уламки збитих дронів пошкодили підстанцію "Севастополь", що призвело до часткового знеструмлення міста. На відновлення роботи підстанції знадобиться приблизно доба, у місті будуть точкові відключення електроенергії, написав він у Telegram. Крім того, 17 травня в Севастополі скасували заняття у всіх школах, закладах середньої професійної освіти та дитячих садках "у зв'язку з ситуацією, що склалася", написав Развожаєв.

Українська влада інформацію про атаки в РФ та окупованому Криму наразі не коментувала.

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