На ТЕС під Ростовом сталися вибухи та пожежа

Користувачі соцмереж повідомили про проліт БПЛА у бік Новочеркаської ДРЕС та вибухи. Влада визнала факт пожежі та повідомила про виведення з експлуатації двох енергоблоків.

На Новочеркаській ДРЕС (Державна районна електростанція або конденсаційна електростанція, різновид теплової електростанції - Ред.) у Ростовській області Росії у ніч на понеділок, 25 березня, сталася пожежа, внаслідок чого було відключено два з дев'яти енергоблоків станції, повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.

Чиновник заявив, що причини займання ще встановлюються, але саме воно сталося "на трансформаторній підстанції" та було "оперативно ліквідовано". За його словами, через пожежу автоматично відключилися дві високовольтні лінії електропередачі, що йдуть від станції, їхню роботу вже відновлено. Однак "з експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС", заявив Голубєв.

Водночас користувачі соцмереж повідомили про звуки вибухів у районі Новочеркаської ДРЕС, а також про ударні БпЛА, що пролетіли в її напрямку. За даними Telegram-каналу "Это Ростов", було нараховано щонайменше десять вибухів, після чого у місцевих жителів виникли перебої з живленням.

Міністерство оборони РФ заявило, що вночі над Ростовською областю було перехоплено 11 безпілотників.

Росія завдає масованих ударів по енергетиці України

Україна в ніч на 25 березня також була атакована - у Миколаївській і Одеській областях дрони завдали ударів по електропідстанціях, Одеса була частково знеструмлена.

Атаки по енергетиці України з боку РФ почастішали останніми днями. У ніч на 22 березня під час найбільшого удару по українській енергетиці було серйозно пошкоджено Дніпровську ГЕС - одну з найпотужніших гідроспоруд країни.

У наступні дні атаки РФ на енергетичні об'єкти України тривали. У Львівській області було завдано декілька ударів по наземній інфраструктурі одного з підземних сховищ газу. У Харкові - знищено теплоелектроцентраль (ТЕЦ) та усі трансформаторні підстанції. Також декілька ударів було завдано по енергетичних об'єктах Дніпропетровщини та інших регіонів.

Міноборони РФ визнало, що завдає ударів саме по енергетичних об'єктах в Україні, обґрунтовуючи це боротьбою з українським військово-промисловим комплексом. Своєю чергою Україна систематично завдає ударів по потужностях нафтопереробних заводів РФ.