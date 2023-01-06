"Різдвяне перемир'я" РФ: як відреагували у світі

В ISW назвали заяву Путіна про одностороннє припинення вогню на Різдво "інформаційною операцією" проти України. А президент США Джо Байден вважає, що у такий спосіб у РФ взяли паузу на відновлення сил.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) назвали заяву президента РФ Володимира Путіна про забезпечення 36-годинного перемир'я в Україні з 6 на 7 січня на час святкування православного Різдва "інформаційною операцією". Вона націлена на завдання шкоди репутації України, йдеться у звіті аналітиків у п'ятницю, 6 січня.

На їхню думку, Путін не може очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного перемир'я, і закликав до припинення вогню, щоб виставити Україну незговірливою та такою, що не бажає робити кроки назустріч переговорам.

Припинення вогню потребує часу на організацію та реалізацію, а оголошення про нього за 24 години до набуття чинності свідчить про те, що його зробили з наміром виставити Збройні сили України як такі, що прагнуть воювати за будь-яку ціну, вважають експерти ISW.

РФ бере паузу на відновлення сил

Крім того, обґрунтування припинення вогню релігійними підставами підсилює російську інформаційну операцію з позиціювання Путіна як "справжнього захисника християнства" на противагу Україні, яка, за твердженням російської пропаганди, нібито "придушує релігійні групи".

Ще однією можливою причиною оголошення припинення вогню аналітики називають прагнення Путіна забезпечити паузу для своїх військ, щоби дати їм можливість відновити сили та переорієнтуватися для поновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.

Подібну думку висловив напередодні президент США Джо Байден. "Цікаво, що Путін був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня і на Новий рік. Я думаю, що він намагається передихнути", - припустив Байден.

"Перемир'я не сприятиме миру"

На думку міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі, "різдвяне перемир'я" аж ніяк не покращить перспективи досягнення миру. "Росія повинна назавжди вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над українською територією та припинити варварські напади на невинних мирних жителів", - написав він у Twitter.

Крім того, не вірить у правдивість заяви Путіна і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він назвав оголошення Росії про одностороннє припинення вогню на православне Різдво "таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні анексії та супутні референдуми". "Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки", - написав Мішель у Twitter.

До одностороннього припинення вогню у розмові з Путіним 5 січня (напередодні його "оголошення Росією. - Ред.) закликав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. "Заклики до миру та переговорів повинні бути підкріплені одностороннім припиненням вогню", - цитувало агентство AFP повідомлення канцелярії Ердогана за підсумками розмови з російським президентом.

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