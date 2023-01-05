Різдвяне "перемир'я" від Путіна. Як відреагували в Україні

Першу офіційну реакцію на доручення Володимира Путіна припинити вогонь на час Різдва озвучив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав цей крок Кремля "лицемірством". "РФ має залишити окуповані території - лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я", - написав Подоляк у мікроблозі Twitter.

Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню, заявив по телебаченню секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. "Є доволі просте рішення - забирають свої валізи, забирають свій мотлох і відправляються на Росію. Ніяких перемовин ми з ними вести про якісь перемир'я не будемо. До нас це не має ніякого стосунку", - цитують українські ЗМІ секретаря РНБО.

Політична опозиція цілком поділяє скепсис президентської сторони. Депутат від фракції "Голос" у Верховній Раді, секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає демарш Кремля елементом інформаційної війни проти України. "Вони нас обстрілювали 25 грудня і на Новий рік. Наші вояки у шанцях ще краще знають, що таке "російське перемир'я". Зараз це спроба домогтися перемир'я через їхню церкву, щоби в перспективі схилити до переговорів про нові перемир'я і примусити нас змиритися зі втратою наших територій", - сказав Костенко у виступі на українському телебаченні.

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"Перемир'я" від Путіна - елемент пропаганди

Опитані військові експерти одноголосно заперечили будь-яку доцільність для України дзеркально відповісти на одностороннє припинення вогню Росією. Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський в інтерв'ю DW нагадав, що за всі вісім років російської війни проти України оголошуване ворогом перемир'я тривало "максимум 40 хвилин". Він сприймає кремлівську ініціативу лише як елемент пропаганди та прагнення домогтися бодай короткої паузи у воєнних діях для перегрупування сил і підготовки до подальших бойових дій.

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"Росіяни не встигли підготувати до бойових дій мобілізованих ще у вересні, вони не спромоглися перекинути достатньо війська на Білорусь, вони системно не встигають забезпечити свою перевагу на фронтах. А наші удари по їхніх скупченнях військ і боєприпасів лише додають їм проблем. Тому їм конче необхідне будь-яке, хай би й короткочасне затишшя в бойових діях", - сказав військовий експерт. Натомість, додав він, в української армії таких проблем немає і зупиняти свій контрнаступ в ЗСУ немає жодної потреби.

"Це спроба росіян вчинити красивий дипломатичний хід із тим, щоби після 7 січня заявити: війна не зупинилася й Україна в цьому винна", - сказав аналітик волонтерського проєкту "Інформнапалм" Антон Павлушко. Він не виключив, що російському війську просто забракло засобів розвитку своєї агресії проти України й порадив українському війську скористатися цим фактором. Військові експерти також не виключають, що до проголошення припинення вогню Путіна могло спонукати недавнє знищення ледь не цілого батальйону російських військових, боєприпасів і техніки в Макіївці.

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Підвищення заходів безпеки у відповідь

Політолог Микола Давидюк вважає кремлівське різдвяне "перемир'я" спробою маніпуляції на кшталт нескінченних вередувань Москви навколо виконання мінських угод. Давидюк назвав авторів цієї ідеї "шулерами, які ховають карти в рукавах". "Це все брехня й маніпуляції. Далі російських медіа все це не піде. Світ прекрасно розуміє, хто насправді є агресором", - зазначив Давидюк.

Своєю чергою голова правління "Інституту світової політики" Євген Магда заперечив можливість раптового перетворення Путіна на "голуба миру", що прагне переговорів про справедливий мир з Україною. Адже ще 27 грудня прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Москва згідна вести переговори тільки на своїх власних умовах. І Путін також повторив це на своїх недавніх переговорах зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. "Я припускаю, що логіка Путіна передбачає якусь провокацію і тому заходи безпеки 7 січня біля Печерської лаври й взагалі в Україні мають бути підвищені", - сказав Магда.

7 січня створена три роки тому помісна Українська православна церква матиме перше богослужіння в Києво-Печерській лаврі, яку до нового року орендувала Українська православна церква Московського патріархату.