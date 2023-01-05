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Володимир Путін пропонує "різдвяне перемир'я"
Володимир Путін пропонує "різдвяне перемир'я"Фото: Aleksey Babushkin/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Путін доручив Шойгу запровадити "різдвяне" припинення вогню

Олександр Куницький
17 хв. тому

Режим припинення вогню має діяти з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня по всій лінії зіткнення, повідомили у Кремлі. У відповідь в Офісі президента України закликали РФ залишити окуповані території України.

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Президент Росії Володимир Путін у четвер, 5 січня, доручив міністру оборони країни Сергію Шойгу запровадити "різдвяний" режим припинення вогню по всій лінії зіткнення з Україною, повідомляється на сайті Кремля.

Діяти він, за задумом Путіна, має з 12.00 6 січня 2023 року до 24.00 7 січня 2023 року. При цьому у Кремлі звернулися до України із закликом також оголосити режим припинення вогню, щоб нібито "дати можливість вірянам відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового".

Згідно з повідомленням, оголосити перемир'я Путін вирішив у відповідь на звернення глави Російської православної церкви Кирила, який раніше сьогодні закликав це зробити "всі сторони". 

Подоляк: "Лицемірство залиште собі"

В України одразу відреагували на "різдвяне перемир'я" Росії. Так, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що РФ має залишити окуповані території, і "лише тоді у неї почнеться тимчасове перемир'я".

"Лицемірство залиште собі…", - написав він у Twitter. Також Подоляк нагадав, що Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф.

Раніше Подоляк назвав заклик Кирила цинічною пасткою та елементом пропаганди. "РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" - цинічна пастка й елемент пропаганди", - наголосив він.

Своєю чергою депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що "одностороннє припинення вогню" на різдвяні свята з боку Путіна - це провокація та спроба прощупати грунт для "підмороження" бойових дій на довший термін.

"Росіяни не встигають створити ударне угруповання для масштабного наступу, і їм вкрай потрібна пауза. Яку ми не маємо права їм надавати і в жодному разі не надамо. Ані на Різдво, ані в будь-який інший день, поки вони знаходяться на нашій території", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову з Путіним, під час якої закликав його оголосити "одностороннє" припинення вогню в Україні. Згодом Ердоган також провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

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