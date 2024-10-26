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Rheinmetall: Другий з 4-х заводів в Україні - "на підході"

Дмитро Шварц
26 жовтня 2024 р.

Перший завод Rheinmetall в Україні вже працює, а другий - на підході, заявив гендиректор німецької збройової компанії Армін Папперґер.

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Гендиректор Rheinmetall Армін Папперґер 
Армін ПапперґерФото: Thomas Trutschel/photothek.de/AA/picture alliance

В Україні вже працює перший завод німецького оборонного концерну Rheinmetall, а другий - "вже на підході", розповів генеральний директор збройової компанії Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю "ТСН", опублікованому в суботу, 26 жовтня.

"Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні", - сказав він.

За його словами, завод обслуговує БМП і головні бойові танки, "тож це дуже продуктивне спільне підприємство", в якому Rheinmetall володіє 51 відсотком акцій.

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Україна замовила будівництво чотирьох заводів Rheinmetall

Папперґер зазначив, що Україна цього року замовила у Rheinmetall будівництво чотирьох заводів. "Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий - на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - сказав він.

Він розповів, що концерн перебуває на шляху будівництва в Україні порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів. "Спроможності порохового виробництва та боєприпасів будуть спрямовані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, яких у вас немає на цей момент. Адже ваша виробнича лінія досі має старі радянські стандарти. Це будуть видатні технології в майбутньому. Також буде виготовлення артилерії та боєприпасів для танків там", - розказав Папперґер.

Він додав, що Rheinmetall також хоче "налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати".

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Rheinmetall задоволений захистом своїх заводів в Україні

За словами Папперґера, він задоволений захистом Rheinmetall в Україні. 

"Ми проводимо потужну навчальну програму для людей, щоби навчити їх, що їм там робити. Я радий, що в деяких питаннях ми можемо просуватися дуже швидко. Звичайно, що з німецького, що з українського боку, інколи виникає питання бюрократії, однак врешті-решт усе працює", - зазначив він.

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