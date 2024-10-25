Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин Marder

Загальна кількість бойових машин, переданих Україні, сягнула близько 200, повідомили у Rheinmetall. Значна частина з них - БМП Marder 1A3.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder Збройним силам України (ЗСУ). Процес передачі був завершений наприкінці третього кварталу 2024 року, повідомили у компанії у п'ятницю, 25 жовтня.

Таким чином загальна кількість бойових машин, переданих Україні, сягнула близько 200. Значна частина з них - БМП Marder 1A3, наголошують у концерні.

Marder 1A3, які поставляються в Україну, оснащені додатковими лазерними далекомірами для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 бойових машин цього типу Rheinmetall передав за дорученням німецького уряду в березні 2023 року, після чого послідували додаткові поставки, нагадують в компанії.

Відремонтовані застарілі моделі

Застарілі БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall отримав з запасів Бундесверу. Ще на початку 2022 року компанія спочатку власним коштом узялася до ремонту цієї техніки, щоб забезпечити її негайне застосування. Ремонтні роботи на заводах в Унтерлюсі та Касселі тривають і досі.

Розроблена для Бундесверу БМП Marder вважається однією з найефективніших і найнадійніших БМП у світі в своєму класі. За час її експлуатації Бундесвером ця бойова машина неодноразово модернізувалася і посилювалася.

Тепер на озброєнні Бундесверу перебувають понад 300 БМП Puma, що вважаються сучаснішими машинами такого типу і мають поступово замінити Marder.