Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин Marder

Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин Marder25 жовтня 2024 р.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder Збройним силам України (ЗСУ). Процес передачі був завершений наприкінці третього кварталу 2024 року, повідомили у компанії у п'ятницю, 25 жовтня.
Таким чином загальна кількість бойових машин, переданих Україні, сягнула близько 200. Значна частина з них - БМП Marder 1A3, наголошують у концерні.
Marder 1A3, які поставляються в Україну, оснащені додатковими лазерними далекомірами для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 бойових машин цього типу Rheinmetall передав за дорученням німецького уряду в березні 2023 року, після чого послідували додаткові поставки, нагадують в компанії.
Відремонтовані застарілі моделі
Застарілі БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall отримав з запасів Бундесверу. Ще на початку 2022 року компанія спочатку власним коштом узялася до ремонту цієї техніки, щоб забезпечити її негайне застосування. Ремонтні роботи на заводах в Унтерлюсі та Касселі тривають і досі.
Розроблена для Бундесверу БМП Marder вважається однією з найефективніших і найнадійніших БМП у світі в своєму класі. За час її експлуатації Бундесвером ця бойова машина неодноразово модернізувалася і посилювалася.
Тепер на озброєнні Бундесверу перебувають понад 300 БМП Puma, що вважаються сучаснішими машинами такого типу і мають поступово замінити Marder.