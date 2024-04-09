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Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder

Валерій Сааков
9 квітня 2024 р.

Постачання додаткових БМП Marder Україні очікуються протягом поточного року. Уряд ФРН у березні передав концерну Rheinmetall відповідне замовлення на двозначну мільйонну суму.

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БМП Marder і вояки ЗСУ
БМП Marder і вояки ЗСУ (архівне фото)Фото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder. Замовлення на двозначну мільйонну суму середнього рівня було передано в березні, а постачання додаткових БМП Києву очікується протягом нинішнього року, йдеться в пресрелізі Rheinmetall AG, оприлюдненому у вівторок, 9 квітня.

Rheinmetall вже передав Україні - шляхом прямих поставок, а також іншим партнерам ФРН, які підтримують Україну наданням бойової техніки радянських зразків, шляхом кругових поставок тризначну кількість БМП Marder. Однак у нині замовленої урядом ФРН моделі 1A3 додатково інтегрований лазерний далекомір для ефективного і точного ураження цілей.

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Перші 20 машин цього типу Rheinmetall передав Україні ще в березні минулого року. Відтоді Києву було передано ще кілька партій цієї техніки в обсязі двозначного числа кожна, наголошується в пресрелізі.

Відремонтовані застарілі моделі

Застарілі БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall отримав з запасів Бундесверу. Ще на початку 2022 року компанія власним коштом узялася до ремонту цієї техніки, щоб забезпечити її негайне застосування. Ремонтні роботи на заводах в Унтерлюссі та Касселі тривають і досі.

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Розроблена для Бундесверу БМП Marder вважається однією з найефективніших і найнадійніших БМП у світі в своєму класі. За час її експлуатації Бундесвером ця бойова машина неодноразово модернізувалася і посилювалася.

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Тепер на озброєнні Бундесверу перебувають понад 300 БМП Puma, що вважаються сучаснішими машинами такого типу і мають поступово замінити Marder.

На кінець березня ФРН передала Україні 90 БМП Marder

Водночас на спеціальному урядовому сайті ФРН з переліком наданої військової допомоги Україні зазначалося, що станом на 28 березня цього року Україна отримала від ФРН загалом 90 БМП Marder, наданих як з арсеналів Бундесверу, так і зі складів підприємств ВПК. Ще 50 БМП цього типу готувалися до постачання в Україну найближчим часом, вказувалося на сайті.

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www.bundesregierung.de
www.rheinmetall.com