Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder

Постачання додаткових БМП Marder Україні очікуються протягом поточного року. Уряд ФРН у березні передав концерну Rheinmetall відповідне замовлення на двозначну мільйонну суму.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder. Замовлення на двозначну мільйонну суму середнього рівня було передано в березні, а постачання додаткових БМП Києву очікується протягом нинішнього року, йдеться в пресрелізі Rheinmetall AG, оприлюдненому у вівторок, 9 квітня.

Rheinmetall вже передав Україні - шляхом прямих поставок, а також іншим партнерам ФРН, які підтримують Україну наданням бойової техніки радянських зразків, шляхом кругових поставок тризначну кількість БМП Marder. Однак у нині замовленої урядом ФРН моделі 1A3 додатково інтегрований лазерний далекомір для ефективного і точного ураження цілей.

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Перші 20 машин цього типу Rheinmetall передав Україні ще в березні минулого року. Відтоді Києву було передано ще кілька партій цієї техніки в обсязі двозначного числа кожна, наголошується в пресрелізі.

Відремонтовані застарілі моделі

Застарілі БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall отримав з запасів Бундесверу. Ще на початку 2022 року компанія власним коштом узялася до ремонту цієї техніки, щоб забезпечити її негайне застосування. Ремонтні роботи на заводах в Унтерлюссі та Касселі тривають і досі.

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Розроблена для Бундесверу БМП Marder вважається однією з найефективніших і найнадійніших БМП у світі в своєму класі. За час її експлуатації Бундесвером ця бойова машина неодноразово модернізувалася і посилювалася.

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Тепер на озброєнні Бундесверу перебувають понад 300 БМП Puma, що вважаються сучаснішими машинами такого типу і мають поступово замінити Marder.

На кінець березня ФРН передала Україні 90 БМП Marder

Водночас на спеціальному урядовому сайті ФРН з переліком наданої військової допомоги Україні зазначалося, що станом на 28 березня цього року Україна отримала від ФРН загалом 90 БМП Marder, наданих як з арсеналів Бундесверу, так і зі складів підприємств ВПК. Ще 50 БМП цього типу готувалися до постачання в Україну найближчим часом, вказувалося на сайті.