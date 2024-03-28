Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні

У новий пакет військової допомоги від ФРН для України увійшли артилерійські й танкові снаряди, набої, дрони, транспортні засоби, обладнання для розмінування, маскувальне спорядження й система супутникового зв'язку.

Німеччина розкрила вміст наступного пакета військової допомоги Україні. Оновлений перелік техніки, засобів та спорядження був оприлюднений у четвер, 28 березня, на сайті федерального уряду Німеччини . Як зазначається в опублікованому переліку, в черговий пакет увійшли:

18 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, що надійдуть як з арсеналів Бундесверу, так і від виробників;

боєприпаси для німецьких танків Leopard 2;

більше двох тисяч ручних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador;

70 автоматичних гранатометів H&K GMG;

24 тисячі патронів калібру 40-мм;

14 розвідувальних БпЛА VECTOR і запасні частини до них;

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

180 систем виявлення дронів RF 360;

14 всюдиходів Warthog різних типів;

Шість машин розмінування Wisent 1 разом з запчастинами;

Два мостоукладачі Biber разом з запчастинами;

Одна броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

Одна броньована інженерна машина Dachs;

Шість вантажівок Mercedes Zetros;

Дев'ять мінних тралів;

Три машини прикордонної охорони;

330 інфрачервоних камер;

Один термінал супутникового зв'язку SatCom;

На додачу Україна отримає від Німеччини засоби електронної протидії дронам, маскувальні сітки, антитепловізійні пончо та аварійні генератори.

Допомога вартістю пів мільярда євро

Нагадаємо, напередодні глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) повідомив у в ексклюзивному інтерв'ю DW про плани Бундесверу передати Україні найближчими днями 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.

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Про передачу Україні 10 тисяч боєприпасів із запасів Бундесверу заявив ще 19 березня федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) на 20-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн". Тоді ж Пісторіус заявив про виділення чергової партії військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро.