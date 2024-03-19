Снаряди та машини: Пісторіус оголосив нову допомогу Україні

Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги. До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси і захищені машини піхоти, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на засіданні у "форматі Рамштайн".

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заяви про виділення чергової партії військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро. Про це він повідомив у вівторок, 19 березня, на 20-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн", повідомляє агенція AFP.

За його словами, Німеччина, серед іншого, надасть 10 тисяч боєприпасів із запасів Бундесверу, які можуть бути доставлені в Україну вже зараз. Ще 180 тисяч мають бути оплачені до кінця року, повідомив він. Бундесвер також надасть ЗСУ 100 захищених машин піхоти, 100 машин матеріально-технічного забезпечення та запчастини, додав Пісторіус.

"Ми підтримуємо українців тим, що їм найбільше потрібно, - зазначив міністр оборони ФРН. - Підтримка з боку Німеччини залишається безперервною і все ще є найбільшою в Європі".

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Коментуючи ситуацію на полі бою, Пісторіус сказав: "Зрозуміло, що після двох років війна не йде лінійно". Мета полягає в тому, щоб війна йшла так, щоб "Росія сказала: ми відмовляємося від своїх планів", сказав він.

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Міноборони України: Пріоритет - системи ППО і ракети до них

На засіданні Контактної групи на території авіабази Рамштайн присутня також українська делегація, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров. "Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лищаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", - повідомила пресслужба міноборони України у Telegram.

Нагадаємо, днями британська газета The Telegraph заявила, що Україна вже до кінця березня може вичерпати запас ракет для ППО.