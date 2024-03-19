Снаряди та машини: Пісторіус оголосив нову допомогу Україні

Снаряди та машини: Пісторіус оголосив нову допомогу Україні19 березня 2024 р.
Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заяви про виділення чергової партії військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро. Про це він повідомив у вівторок, 19 березня, на 20-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн", повідомляє агенція AFP.
За його словами, Німеччина, серед іншого, надасть 10 тисяч боєприпасів із запасів Бундесверу, які можуть бути доставлені в Україну вже зараз. Ще 180 тисяч мають бути оплачені до кінця року, повідомив він. Бундесвер також надасть ЗСУ 100 захищених машин піхоти, 100 машин матеріально-технічного забезпечення та запчастини, додав Пісторіус.
"Ми підтримуємо українців тим, що їм найбільше потрібно, - зазначив міністр оборони ФРН. - Підтримка з боку Німеччини залишається безперервною і все ще є найбільшою в Європі".
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Коментуючи ситуацію на полі бою, Пісторіус сказав: "Зрозуміло, що після двох років війна не йде лінійно". Мета полягає в тому, щоб війна йшла так, щоб "Росія сказала: ми відмовляємося від своїх планів", сказав він.
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Міноборони України: Пріоритет - системи ППО і ракети до них
На засіданні Контактної групи на території авіабази Рамштайн присутня також українська делегація, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров. "Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лищаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", - повідомила пресслужба міноборони України у Telegram.
Нагадаємо, днями британська газета The Telegraph заявила, що Україна вже до кінця березня може вичерпати запас ракет для ППО.