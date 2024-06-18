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Rheinmetall вироблятиме "Франкенштейн"-ППО для України - ЗМІ

Дмитро Шварц
18 червня 2024 р.

Німецький концерн збирається виробляти на своєму заводі в Україні гібриди танків Leopard і систем ППО Skyranger. Ця система створюється для боротьби з російськими ударними дронами та ракетами.

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Українські військові в рамках навчання відпрацьовують танкову гармату основного бойового танка Leopard 1 A5, травень 2023 року
На базі Leopard 1 створять гібридне ППО для УкраїниФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall створить для України гібрид танка Leopard 1 та системи протиповітряної оборони (ППО) Skyranger для боротьби з російськими ударними дронами та ракетами.

Як повідомило видання The Telegraph у понеділок, 17 червня, про це заявив керівник відділу наземних систем концерну Бйорн Бернгард (Bjorn Bernhard).

"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежі Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", - заявив Бернгард під час відвідання цеху Rheinmetall в Україні.

Збройні сили України (ЗСУ) вже отримали близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації, проте офіційний Київ неодноразово закликав Захід посилити саме ППО для відбиття російських ударів по енергосистемі.

Rheinmetall лише нещодавно розробив систему Skyranger, обладнану складними датчиками з 360-градусним баченням поля бою, здатними боротися з роями безпілотників.

Спільне підприємство "Укроборонпрому" і Rheinmetall

Німецько-українська компанія "Rheinmetall Udi" ("Рейнметал - Українська оборонна промисловість") була зареєстрована у жовтні минулого року. У планах підприємства - виробництво в Україні броньованих машин, таких як бронетранспортери Fuchs, бойові машини піхоти Lynx і бойові танки Panther. 

Також Rheinmetall планує щорічно виробляти в Україні "шестизначну кількість" артилерійських снарядів калібру 155 мм, які поки що може тільки імпортувати. Перші боєприпаси можуть зійти з конвеєра в Україні влітку наступного року.

Коли німецькі танки будуватимуть в Україні?

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