США передадуть Україні ще одну систему ППО Patriot - ЗМІ

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, повідомили в ніч на середу, 12 червня, американські видання The New York Times (NYT ) і новинне агентство Associated Press (АР ) із посиланням на джерела.

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК), про який ідеться, зараз перебуває в Польщі, а найближчими днями може бути розгорнутий на фронті в Україні.

Це буде друга така система ППО, яку США нададуть Україні. Передачу першої Байден схвалив півтора року тому. США також регулярно постачають Україні ракети для Patriot.

Німеччина пообіцяла Україні третій "Петріот"

Дві системи Patriot Україні поставила Німеччина та пообіцяла третю. Наразі українські солдати проходять на ній навчання.

Система Patriot вважається одним з найкращих американських засобів ППО. Це також одна з найбільш дефіцитних систем озброєння в американському арсеналі. Міністерство оборони США не розголошує їхню точну кількість, але, за даними джерел, може йтися лише про 14 розгорнутих таких систем у світі.

