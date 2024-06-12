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КонфліктиУкраїна

США передадуть Україні ще одну систему ППО Patriot - ЗМІ

Анастасія Шепелева
12 червня 2024 р.

Перший ЗРК Patriot США надали Україні ще півтора року тому. Тепер, за даними американських ЗМІ, Байден ухвалив рішення відправити другу таку систему ППО.

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Система ППО Patriot
Система PatriotФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, повідомили в ніч на середу, 12 червня, американські видання The New York Times (NYT) і новинне агентство Associated Press (АР) із посиланням на джерела.

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК), про який ідеться, зараз перебуває в Польщі, а найближчими днями може бути розгорнутий на фронті в Україні.

Це буде друга така система ППО, яку США нададуть Україні. Передачу першої Байден схвалив півтора року тому. США також регулярно постачають Україні ракети для Patriot.

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Німеччина пообіцяла Україні третій "Петріот"

Дві системи Patriot Україні поставила Німеччина та пообіцяла третю. Наразі українські солдати проходять на ній навчання.

Система Patriot вважається одним з найкращих американських засобів ППО. Це також одна з найбільш дефіцитних систем озброєння в американському арсеналі. Міністерство оборони США не розголошує їхню точну кількість, але, за даними джерел, може йтися лише про 14 розгорнутих таких систем у світі.

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NYT

www.nytimes.com
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