США знімають заборону на поставки зброї "Азову"

Після перевірок Держдепу адміністрація Байдена дозволила "Азову" користуватися американською зброєю. Бригада матиме доступ до військової допомоги США, як і будь-який інший український підрозділ.

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить українській бригаді "Азов" , яка зараз входить до складу Національної гвардії, використовувати американську зброю. Як повідомило у вівторок, 11 червня, видання The Washington Post (WP) із посиланням на джерела, таке рішення ухвалили після перевірки Державним департаментом США.

Близько 10 років тому "Азову" заборонили використовувати американську зброю та відвідувати навчання, організовані американськими військовими, оскільки "посадовці США встановили, що деякі з засновників" на той час добровольчого батальйону нібито "дотримуються расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів", а представники ООН з прав людини звинуватили підрозділ у порушеннях гуманітарних норм.

Під час перевірки Держдепартамент не знайшов цьому "жодних доказів". "Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку", - цитує WP висновки Держдепу.

Тепер це колишнє добровольче об'єднання, офіційно приєднане до Нацгвардії України в 2015 році, матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ. У Держдепі не уточнили, коли саме зняли заборону, та чи потрапила вже американська зброя до особового складу "Азову".

"Азов": Російська пропаганда зазнала нищівного удару

Після цієї публікації в "Азові" повідомили, що співробітники посольства США в Україні підтвердили інформацію WP.

"Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", - зазначили в бригаді.

Оборона Маріуполя "Азовом"

"Азов" був однією з центральних сил оборони Маріуполя від вторгнення РФ у 2022 році. Зрештою Україна наказала військам, що залишилися на металургійному заводі "Азовсталь", здатися російським окупантам. Станом на початок травня в полоні залишалися понад 900 військовослужбовців "Азову". WP звертає увагу на думки українських чиновників, що бригада могла бути ефективнішою під час оборони "Азовсталі", якби мала тоді доступ до американського обладнання.

Минулого року "Азов" розпочав інтенсивну рекрутингову кампанію по всій Україні, в результаті якої приблизно за два місяці поповнив свої ряди більш ніж на п'ять тисяч нових бійців.

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