Родичі "азовців", полонених РФ, сподіваються на "саміт миру"

Негайного звільнення полонених бійців бригади "Азов" вимагали тисячі українців у неділю, 26 травня, в Києві та інших містах України. В українській столиці акція зібрала понад півтори тисячі людей.

Кілька годин на київських дорогах лунали оглушливі гудки авт, які таким чином висловлювали свою підтримку учасникам акції за звільнення бійців "Азову". Як повідомляє кореспондент DW, понад півтори тисячі людей вишикувалися вздовж доріг на жвавому перехресті Харківського масиву Києва з вимогами якнайскорішого повернення "азовців" з російського полону. Вони тримали в руках саморобні плакати з надписами "Полон вбиває", "Ми вільні - вони в полоні", "Free Azov", "Стій за них, як вони стояли за тебе!" та багатьма іншими текстами.

Покладання сподівань на "саміт миру" у Швейцарії

Серед учасників акції переважала молодь старшого шкільного та студентського віку, а також ветерани війни за волю України і люди середнього віку. Багато хто з них прийшов з дітьми та хатніми тваринами.

Одна з організаторок акції, мати захисника Маріуполя з бригади "Азов" на ім'я Наталя сказала DW, що такі акції тривають щонеділі вже понад пів року і проводитимуться далі: "Ми постійно змінюємо місце наших акцій, щоби якомога більшій кількості людей нагадати, що наші захисники, які тримали над нами небо, залишаються в полоні".

Наталя сказала, що крім українського суспільства, ці акції мають на меті чинити тиск на українську владу та на уряди країн-партнерів із тим, аби вони винайшли інструменти примусити Росію обміняти захисників Маріуполя на полонених росіян. "Ми дуже сподіваємося на кроки, які мають бути зроблені щодо полонених на "саміті миру" в Швейцарії в середині червня і що ми нарешті побачимо наших рідних живими. Росіяни оголосили "Азов" терористичною організацією попри те, що він є офіційним підрозділом спеціального призначення українського війська. Тому для бійців цього полку російський полон - це ув'язнення, катування і знищення", - сказала громадська активістка.

Присутні на акції ветерани російсько-української війни нагадували, що востаннє "азовців" обміняли на російських полонених рік тому. Але Москва і далі відмовляє у звільненні решти бійців цього підрозділу. Більшість вже звільнених офіцерів та вояків "Азову" після лікування і відновлення сил повернулися в лави новосформованої бригади Нацгвардії України "Азов" і продовжують відбивати російську агресію.

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Невизначена доля полонених

"Азов" був сформований одразу після початку російського нападу на Україну 2014 року. Тоді він існував у вигляді добровольчого батальйону, звільняв Маріупіль від спроб його захоплення проросійськими сепаратистами, захищав українські рубежі в Широкіному, поблизу Маріуполя. 24 лютого 2022 року став на оборону Маріуполя від російських військ в цілковитому оточенні, без можливості поповнювати боєприпаси, надавати медичну допомогу та евакуювати важкопоранених.

20 травня 2022 року "Азов" разом з іншими захисниками Маріуполя за наказом верховного головнокомандувача України склав зброю і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста вийшов здався російським окупантам під гарантії обміну через два місяці. 29 липня 2022 року на території колишньої колонії в Оленівці десятки полонених "азовців" були вбиті та поранені внаслідок вибуху в їхньому бараку термобаричного боєприпасу.

Щодо кількості полонених "азовців" точних даних немає. Правозахисна організація "Медійна ініціатива за права людини" вважає, що йдеться про понад тисячу людей. "Ми знаємо, що на території Оленівки для бійців "Азову" було організовано два бараки, кожен з яких вміщував приблизно 600 осіб. Так ми можемо приблизно оцінювати кількість "азовців", які перебували в Оленівці. Також певна частина поранених військових була в лікарнях, а частина - в Донецькому СІЗО. Тому ми можемо точно говорити, що понад тисячу "азовців" опинилися в полоні", - повідомляла організація на початку травня. На сайті бригади "Азов" називають таку ж кількість своїх бійців у російському полоні.