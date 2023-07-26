ООН: Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS
Вибух в Оленівській колонії на Донеччині, внаслідок якого загинули щонайменше 50 українських полонених, не був спричинений ракетою реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це йдеться в опублікованій 25 липня заяві Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ).
"Хоча всі обставини інциденту, що стався у ніч із 28 на 29 липня 2022 року, залишаються нез'ясованими, наявна інформація та проведений нами аналіз дають змогу Управлінню дійти висновку, що він не був спричинений ракетою HIMARS", - наголошують в УВКПЛ. Таким чином організація спростувала заяву росіян та підконтрольному їй утворенню "ДНР", які в обстрілі звинуватили Україну, що використала HIMARS.
За словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка (Volker Türk), представникам його офісу вдалося провести інтерв'ю з постраждалими від інциденту в Оленівці та здійснити детальний аналіз наявної додаткової інформації відповідно до встановленої методології УВКПЛ.
ООН: РФ перешкоджає розслідуванню
Водночас в УВКПЛ на даному етапі визнали, що не можуть встановити ані конкретне джерело вибуху, ані точний напрямок, з якого міг бути здійснений постріл. Тюрк розкритикував Росію за перешкоджання розслідуванню масового вбивства українських військовополонених в Оленівці. Так, Москва не надала достатніх гарантій безпечного доступу представникам ООН до місця трагедії і проігнорувала відповідні запити.
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Тюрк наголосив, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, смерть або серйозні поранення військовополонених має у першу чергу розслідувати та країна, що їх утримує. В ООН також пообіцяли продовжити розслідування відповідно до свого досвіду та мандату. "Військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, та члени їхніх родин заслуговують на те, щоб знати правду, а винні у порушенні міжнародного права були притягнуті до відповідальності", - наголосив Тюрк.
Офіс генпрокурора: Джерело вибуху - термобаричний заряд
Нагадаємо, вибух в Оленівській колонії стався 29 липня 2022 року. Там утримувалась частина українських військовослужбовців, вивезених у полон з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Унаслідок удару загинули понад 50 українських військових, ще понад 70 отримали поранення. При цьому жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий не постраждав. Як повідомляли DW в офісі генерального прокурора України, за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів українське слідство дійшло висновку, що джерелом вибуху, ймовірно, став термобаричний боєприпас від вогнемету.