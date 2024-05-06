МІПЛ: У полоні РФ перебувають понад 10 тисяч військових

Правозахисна організація "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) підрахувала, що в російському полоні нині перебувають понад десять тисяч українських військових. Про це у понеділок, 6 травня, заявила представниця організації Тетяна Катриченко.

"За нашими оцінками, нині приблизно десять тисяч українських військовослужбовців перебувають у полоні РФ. Це приблизні найоптимістичніші оцінки", - сказала вона під час пресконференції в медіацентрі "Україна-Укрінформ" , темою якої було пришвидшення звільнення з полону бійців бригади "Азов".

Катриченко зауважила, що, за різними оцінками, від трьох до п'яти тисяч військовослужбовців з гарнізону Маріуполя потрапили в полон протягом квітня-травня 2022 року. Скільки саме військових потрапили в полон в період з 16 по 20 травня 2022 року - в дні виходу з "Азовсталі", - правозахисниця не змогла сказати. "З "Азовсталі" виходили не лише "азовці", а й прикордонники, строковики Нацгвардії, частина морських піхотинців 36-ї бригади," - нагадала вона.

МІПЛ: Понад тисячу "азовців" опинилися в полоні РФ

Також немає точних даних про кількість "азовців", які нині перебувають у полоні. "Ми знаємо, що на території Оленівки для бійців "Азову" було організовано два бараки, кожен з яких вміщував приблизно 600 осіб. Так ми можемо приблизно оцінювати кількість "азовців", які перебували в Оленівці. Також певна частина поранених військових була в лікарнях, а частина - в Донецькому СІЗО. Тому ми можемо точно говорити, що понад тисячу "азовців" опинилися в полоні", - підрахувала Катриченко. На сайті бригади "Азов" називають таку ж кількість своїх бійців у російському полоні.

За словами Катриченко, з Оленівки всіх полонених вивезли ще 2022 році. "Переважну більшість - в Таганрозьке СІЗО на території РФ. Частину - на територію Донецька. Також ми знаємо, що зараз велика кількість "азовців" перебуває в окупованій Горлівці", - зазначила правозахисниця.

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Катриченко висловила впевненість, що звільненню українських військових могли б сприяти треті країни. За її словами, в український формулі миру четвертий пункт передбачає повернення всіх незаконно утримуваних громадян України, і до роботи над цим пунктом залучені багато держав. "Зокрема, Туреччина, Саудівська Аравія, Катар, Норвегія, Канада. Тому така коаліція держав могла б допомогти звільнити українців з полону", - переконана вона.

Родичі "азовців" хочуть особисто переконати треті країни допомогти

Тим часом родичі полонених бійців прагнуть особисто вплинути на треті країни, щоб ті допомогли звільнити українських воїнів. "Ми вже два роки намагаємося щось зробити (щодо звільнення полонених. - Ред.) тут в Україні, інтерв'ю, акції. Але, як бачимо, цього не достатньо. Необхідно їхати до країн, які, за словами (президента України. - Ред.) Зеленського, домовлялися про вихід бійців з "Азовсталі". Ми хочемо просити їх допомогти повернути бійців з російського полону. А також звертатися до країн, які вже брали участь в обмінах військовополоненими - до Туреччини, Саудівської Аравії, ОАЕ", - наголосила представниця громадської організації "Спільнота Оленівки" та дружина двічі пораненого захисника Маріуполя Марія Алєксєєвич.

Вона зазначила, що прагне розказати всьому світу, що "РФ жорстокий ворог, який вбиває полонених". Втім, за словами Алєксєєвич, родини бійців постійно стикаються з ігноруванням з боку влади України. "Під час зустрічі з (керівником ОП Андрієм. - Ред.) Єрмаком 9 січня 2024 року ми наголосили на необхідності допомоги з боку влади України для того, щоб їздити в ті країни, які мають стосунок до обмінів військовополоненими і мають важелі впливу на РФ. Єрмак казав нам, що як тільки буде можливість, то нас долучатимуть до таких поїздок. Пройшло чотири місяці, але з нами ніхто не зв'язувався", - сказала вона і додала, що родичі звернулися до Офісу президента з проханням провести повторну зустріч щодо цього питання.

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Родичі "азовців": Україна не виконала своїх обіцянок

Своєю чергою інша представниця громадської організації "Спільнота Оленівки" і дружина важкопораненого захисника Маріуполя під час теракту в Оленівці Ганна Лобова нарікає, що вже рік немає обмінів бійців полку "Азов". "За цей рік звільнено 807 полонених українців, серед яких нуль бійців полку "Азов". Чому так? Питання залишається відкритим", - каже вона.

За словами Лобової, родичам азовців говорять, що бійців не віддає РФ. "Але 16 травня 2022 року представники України, зокрема президент Володимир Зеленський, обіцяли, що "азовці" виходять в евакуацію і їх чекає подальший обмін. Опираючись на ці обіцянки, я можу сказати, що держава не виконала своїх слів щодо усіх військовополонених, які виходили з "Азовсталі", - каже вона. При цьому, за словами Лобової, військовим обіцяли три-чотири місяці полону з нормальними умовами. "Вже через десять днів буде два роки", - додає вона.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між РФ та Україною відбувся 8 лютого. Тоді Київ повернув сто захисників, більшість з яких - оборонці Маріуполя. Обмін відбувся у форматі 100 на 100 за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Це був 51-й обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни Росії проти України. Загалом за цей час з російського полону вдалося визволити 3135 українських військових. Останній обмін, в якому були бійці полку "Азов", був здійснений в травні 2023 року.