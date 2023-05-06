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Під час обміну полоненими, 16 квітня 2023 рокуФото: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout/REUTERS
КонфліктиУкраїна

З російського полону звільнили 45 захисників "Азовсталі"

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Україна звільнила 45 захисників та захисниць "Азовсталі", повідомив Андрій Єрмак. Серед звільнених - десятеро офіцерів.

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Україна повернула з російського полону ще 45 військовослужбовців, повідомив у суботу, 6 травня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, звільнені з полону - 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

"Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному дев'ять років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - написав чиновник у Telegram.

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Серед звільнених є, зокрема, військовий, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 року, куди потрапив під час боїв поблизу села Широкине на сході України у 2015 році. "Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому", - повідомив Єрмак.

Також серед звільнених - військовослужбовець, який був учасником  "вертолітної" місії Головного управління розвідки міністерства оборони України з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, збили, військовий вижив, але потрапив у полон, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. А також - ветераї війни в Афганістані, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, брав участь у Антитерористичній операції, Операції об'днаних сил та у захисті України від повномасштабної російської агресії.. 

У багатьох звільнених сьогодні військовослужбовців є поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям, наголосили у Координаційному штабі. "В Україні їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення", - йдеться у повідомленні штабу у Telegram.

З початку війни звільнено понад 2300 осіб

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та РФ було здійснено 26 квітня. Тоді з полону вдалося повернути додому 44 осіб.

Окрім того, днями український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Росія тримає у заручниках на окупованих територіях значно більше, ніж 20 тисяч цивільних громадян України. "За нашими приблизними оцінками, Російська Федерація тримає більш як 20 тисяч цивільних заручників. Ці дані я називаю на підставі звернень особисто до мене родичів, чиїх рідних та близьких затримали російські військові", - заявив Лубінець 4 травня.

Він додав, що станом на той день вдалося повернути в Україну 2279 громадян, серед них 142 - цивільні. Таким чином, враховуючи обмін 6 травня, Україні з початку війни вдалося звільнити з полону РФ 2324 людини.

Історії українців, які вижили в російському полоні

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