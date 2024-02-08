Новий обмін: Україна повернула з полону в РФ 100 військових

В Україну з полону в Росії в рамках обміну 8 лютого повернулася сотня військових. Більшість - захисники Маріуполя.

Україна та Росія провели в четвер, 8 лютого, новий обмін військовополоненими. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, з російського полону повернули 100 військових.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Збройні сили України. Більшість - захисники Маріуполя", - написав він у Telegram.

У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що в Україну повернулися 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників і 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 - територіальної оборони. "Усі визволені - рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в тому числі 82 - оборонці "Азовсталі"), решта виконувала бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках", - ідеться у повідомленні.

За даними штабу, щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. "Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому - 20. Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві оборони РФ кажуть, що обмін відбувся у форматі 100 на 100 за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що це був 51-й обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни Росії проти України. Всього за цей час з російського полону вдалося визволити 3135 українських військових.

Попередній обмін відбувся 31 січня, коли з Росії повернули 207 українських військовополонених. Обмін планувався тижнем раніше, але тоді він не відбувся через падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ. Російська влада заявляє, що в ньому везли на обмін 65 українських полонених, і всі вони загинули.

РФ звинувачує Україну в збитті літака. Сьогодні американське видання The New York Times написало з посиланням на джерела, що літак збили ракетою системи Patriot. Українська влада не коментувала цю публікацію.