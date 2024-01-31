Україна повернула з Росії 207 військовополонених

В Україну з Росії повернулися 207 військовополонених, серед них - захисники "Азовсталі" та острова Зміїний. Це другий обмін полоненим з РФ після тривалої паузи.

В Україну у рамках обміну у середу, 31 січня, з Росії повернулися 207 військовополонених, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх", - написав він у Telegram.

Серед українців, які повернулися з російського полону - військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії, Державної прикордонної служби (ДПСУ), Національної поліції - рядові, сержанти та офіцери, повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках, - повідомив очільник ОП. ВІн наголосив, що це вже другий великий обимін, який відбувся після тривалої перерви.

Українські військовополонені, які повернулися додому 31 січня 2024 року Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

Водночас міністерство оборони Росії повідомило, що за результатами переговорів з України в Росію повернули 195 російських військових. Однак міноборони РФ в дописі в Telegram стверджує, що російська сторона натомість передала "рівно 195 військовополонених ЗСУ".

В Україну вже повернулися 3035 полонених

Обмін полоненими, проведений 31 грудня, став вже став 50-м між Україною і Росією, наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Усього, за його словами, Київ повернув 3035 українців.

"Далі у повернутих воїнів - тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація", - написав він у Telegram.

За весь час обмінів Україні вдалося повернути 3035 громадян, повідомив омбудсмен Лубінець Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

Нагадаємо, попередній обмін військовополонених після тривалої паузи відбувся 3 січня 2024 року. Тоді додому повернулися 230 українців та українок.

Ще один обмін був запланований на 24 січня, але він не відбувся через падіння літака Іл-76 у небі над Бєлгородською областю. Росія стверджує, що у ньому перебували 65 українських полонених. Україна не підтвердила цієї інформації.

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