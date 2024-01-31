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Україна повернула з Росії 207 військовополонених

Роман Губа
31 січня 2024 р.

В Україну з Росії повернулися 207 військовополонених, серед них - захисники "Азовсталі" та острова Зміїний. Це другий обмін полоненим з РФ після тривалої паузи.

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31 січня Україна повернула з Росії 207 військовополонених
31 січня Україна повернула з Росії 207 військовополоненихФото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

В Україну у рамках обміну у середу, 31 січня, з Росії повернулися 207 військовополонених, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх", - написав він у Telegram.

Серед українців, які повернулися з російського полону - військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії, Державної прикордонної служби (ДПСУ), Національної поліції - рядові, сержанти та офіцери, повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках, - повідомив очільник ОП. ВІн наголосив, що це вже другий великий обимін, який відбувся після тривалої перерви.

Українські військовополонені, які повернулися додому 31 січня 2024 року
Українські військовополонені, які повернулися додому 31 січня 2024 рокуФото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

Водночас міністерство оборони Росії повідомило, що за результатами переговорів з України в Росію повернули 195 російських військових. Однак міноборони РФ в дописі в Telegram стверджує, що російська сторона натомість передала "рівно 195 військовополонених ЗСУ".

В Україну вже повернулися 3035 полонених

Обмін полоненими, проведений 31 грудня, став вже став 50-м між Україною і Росією, наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Усього, за його словами, Київ повернув 3035 українців.

"Далі у повернутих воїнів - тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація", - написав він у Telegram.

За весь час обмінів Україні вдалося повернути 3035 громадян, повідомив омбудсмен Лубінець
За весь час обмінів Україні вдалося повернути 3035 громадян, повідомив омбудсмен ЛубінецьФото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

Нагадаємо, попередній обмін військовополонених після тривалої паузи відбувся 3 січня 2024 року. Тоді додому повернулися 230 українців та українок.

Ще один обмін був запланований на 24 січня, але він не відбувся через падіння літака Іл-76 у небі над Бєлгородською областю. Росія стверджує, що у ньому перебували 65 українських полонених. Україна не підтвердила цієї інформації.

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