ГУР: Росія не повернула 65 полонених зі списку 24 січня

Серед полонених, які повернулися в Україну, були ті, які мали брати участь у обміні 24 січня. Однак не ті 65 полонених, які, як стверджує РФ, перебували на борту Іл-76, що розбився у Білгородській області.

У рамках обміну військовополонених з Росієюу середу, 31 січня, в Україну повернулися полонені, які мали брати участь в обміні 24 січня. Однак серед них немає тих 65 людей, які нібито були пасажирами літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, і яких російська сторона називає загиблими. Про це у коментарі агенції "Укрінформ" заявив представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов

"Власне, сьогодні відбулося продовження обміну, який мав відбутися 24 січня. Повернулися усі, які передбачалися тоді, окрім списку з 65 людей, яких російська сторона назвала загиблими", - сказав він.

Слова Юсова також підтверджує представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. "Повернулися ті, хто мав повернутися попереднього разу під час скасованого обміну. На жаль, 65 військовослужбовців, щодо яких Росія стверджувала, що вони знаходяться на борту літака Іл, Росія не повернула. Так само вона відмовляється надати будь-яку інформацію, - сказав він у коментарі Армія ТV.

Юсов додав, що в української сторони немає доказів того, що 65 українських військових загинули. Про це свідчать лише заяви російської сторони. Тим часом президент Росїї Володимир Путін заявляє, що російська експертиза нібито встановила, що літак Іл-76 у Бєлгородській області був збитий "американською системою "Patriot", повідомляє російська агенція "Интерфакс". Він закликав прислати в Росію міжнародних експертів, щоб ті провели аналіз і оцінили речові докази.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. Російська сторона стверджує, що внаслідок катастрофи загинули 65 українських військовополонених, яких планували обміняти, троє супроводжуючих і шість членів екіпажу. Міноборони РФ назвало подію "терактом" і звинуватило в ній Київ.

Київ відкидає ці звинувачення і наполягає на огляді місця катастрофи літака міжнародними незалежними експертами.

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