РФ готує наступ на Бахмут і Сіверськ - ISW

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами вівторка, 5 липня (час київський).

++08.20++

Російські окупанти вранці у вівторок завдали ракетного удару по Миколаєву, його наслідки уточнюються, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "Вранці по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники", - написав він у Telegram. Більш детальну інформацію Сенкевич пообіцяв повідомити згодом.

++08.15++

У вівторок уранці російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. 6 ракет збили, одна зруйнувала будинки житлового сектора у Покрові, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

++07.50++

Основні зусилля російських окупантів на Донецькому напрямку зосереджено на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів, вони вживають заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у вівторок.

"На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар'ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

На Слов'янському напрямку росіяни здійснювали артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили, окупантів відкинуто.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено, проте тривають обстріли.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського та завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов'янська та Званівки.

На Харківському напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування українських військ, здійснюють обстріли, зокрема, завдано авіаційного удару по Харкову.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України та здійснюють обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині. "Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я. Тільки, щоб живими повернутись до РФ", - стверджують у ГШ ЗСУ.

++07.30++

Японія розширює санкції щодо Росії, запроваджені у зв'язку з війною в Україні, і забороняє з 5 вересня надання РФ послуг з бухобліку, аудиту та консалтингу. Крім того, японське міністерство фінансів затвердило заборону на імпорт російського золота, пояснивши, однак, що деталі щодо цієї заборони будуть названі пізніше. Розширено список осіб і організацій, які перебувають під санкціями, до якого японська влада внесла, зокрема, віцепрем'єра РФ Дмитра Григоренка, віолончеліста Сергія Ролдугіна з дружиною Оленою Миртовою, а також родичів підприємця Олексія Мордашова.

++07.25++

Російські війська в Донецькій області продовжують наступальні дії на схід від Бахмута, таким чином готуючи наступ на Бахмут і Сіверськ, йдеться у щоденному зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW). Водночас, як вважають експерти, російське керівництво може готувати умови для оперативної паузи у бойових діях після повного захоплення Луганщини. Нині ж, зазначають в ISW, російські сили посилюють адміністративний і територіальний контроль у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Не виключено, що РФ також вдасться до мобілізації громадян України на захоплених територіях. У той же час активність українських партизанів націлена на залізничні колії, що контролюються росіянами навколо Мелітополя і Токмака в Запорізькій області, зазначили в ISW.