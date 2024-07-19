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ПолітикаСполучені Штати Америки

У Байдена спростовують, що він зніме кандидатуру на виборах

Дмитро Шварц
19 липня 2024 р.

Голова передвиборчої кампанії Байдена заявила, що наступного тижня він повернеться до перегонів. До цього в ЗМІ з'являлася інформація, що він може зняти свою кандидатуру вже цими вихідними.

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Президент США Джо Байден
У Байдена заявили, що він повернеться до перегонів після самоізоляціїФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня після самоізоляції через легкі симптоми коронавірусу. Про це в інтерв'ю MSNBC у п'ятницю, 19 липня, заявила керівниця передвиборчої кампанії чинного президента Джен О'Меллі Діллон.

"Він абсолютно в ній (у передвиборчій кампанії - Ред.)", - сказала Діллон, яку цитує Reuters. За її словами, хоча Байден серйозно сприймає занепокоєння деяких демократів, проте він налаштований боротися за переобрання на другий термін.

У Байдена й далі вірять в перемогу над Трампом 

Як передає AFP, Джен О'Меллі Діллон визнала, що після провального виступу 81-річного президента на дебатах проти Дональда Трампа відбулося деяке "зісковзування" підтримки, але наполягала на тому, що він все одно переможе в листопаді. За її словами, "Джо Байден як ніколи прагне перемогти Дональда Трампа".

"Ви неодноразово чули від президента безпосередньо, що він бере участь у цих перегонах, щоб перемогти, і він є нашим кандидатом, і він буде нашим президентом на другий термін", - додала вона.

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О'Меллі Діллон визнала, що передвиборча кампанія Байдена зіткнулася з важкими часами після того, як він виглядав втомленим і розгубленим на дебатах 27 червня.

"Я тут не для того, щоб сказати, що ці кілька тижнів не були важкими для кампанії, - заявила вона. - Без сумніву, це так, і ми, безумовно, побачили деяке зісковзування у підтримці, але це були невеликі зрушення".

Демократи все ще очікують зняття кандидатури Байдена з перегонів

17 липня видання Politico, посилаючись на результати закритого соціологічного аналізу, повідомило про те, що альтернативні кандидати від Демократичної партії на президентських виборах у США випереджають Джо Байдена в середньому на три відсоткових пункти в семи так званих "хитких" штатах.

18 липня видання Axios з посиланням на слова кількох неназваних високопоставлених представників партії повідомило про те, що зростаючий тиск з боку лідерів Демократичної партії США та близьких друзів переконає президента Джо Байдена ухвалити рішення про вихід з президентських перегонів вже цими вихідними.

До цього високопоставлені демократи, зокрема колишній президент США Барак Обама, ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі і представники партії в Сенаті і Палаті представників висловили занепокоєння, що Байден програє вибори. Тим часом 20 демократів у Палаті представників і два сенатори закликали його відмовитися від участі в перегонах, нагадує AFP.

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